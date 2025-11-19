VIDEO: Gól nožničkami spôsobil výbuch. Škóti oslavujú výhru, na ktorú nezabudnú

BRATISLAVA. Parádne nožničky Scotta McTominaya, zvraty, víťazný gól a eufóriu v nadstavenom čase priniesol v záverečný deň európskej kvalifikácie MS vo futbale nervydrásajúci duel Škótska s Dánskom.
Tri body v zápase a triumf v C-skupine si napokon vybojovali hráči z Britských ostrovov a zaistili si prvú miestenku na svetový šampionát po takmer troch desaťročiach.
Škóti potrebovali vyhrať, Dánom stačila remíza, Gréci a Bielorusi boli bez šance. Taká bola postupová matematika pred záverečnými duelmi „céčka“.
Tribúny v Glasgowe vybuchli už v tretej minúte hry, keď Ben Doak poslal center do pokutového územia a nožničkami otvoril skóre McTominay.
Na druhý gól sa čakalo až do 57. minúty, Dánom vrátila nádej premenená penalta Rasmusa Höjlunda. Krátko na to videl hosťujúci Rasmus Kristensen druhú žltú kartu a z trávnika sa pobral predčasne.
Početnú výhodu využil v 78. minúte Lawrence Shankland, ale radosť Škótov dlho netrvala, pretože vzápätí vyrovnal Patrick Dorgu.
VIDEO: Zostrih zápasu Škótsko - Dánsko
Dáni boli od postupu len pár minút, v tretej minúte nadstaveného času však strelou z diaľky zaúradoval striedajúci Kieran Tierney.
Iskričku dánskej nádeje o šesť minút definitívne pochoval Kenny McLean, ktorý využil vysoké postavenie brankára Kaspera Schmeichela a oblúčikom z polovice ihriska spečatil škótske víťazstvo.
Najlepšie nožničky, aké som kedy videl, žasol tréner
„Toto bola príležitosť, jeden zápas. Bolo to ako finále play-off. Stavili sme na to všetko. Vždy zostáva jeden posledný krok, ktorý je najťažší. V zápase bolo niekoľko momentov, ktoré šli v náš prospech.
Proti desiatim hráčom sme viedli 2:1, ale inkasovali sme a pomysleli sme si: 'Čo to robíme?'. Tak to však robia Škóti. Scott McTominay strelil najlepšie nožničky, aké som kedy videl, a to možno nebol najlepší gól večera. Absolútne neuveriteľné,“ uviedol po stretnutí tréner tímu Steve Clarke.
„Jeden z najlepších zápasov vôbec. Títo hráči, realizačný tím, všetci fanúšikovia, každý si to zaslúži. Dať gól bolo príliš dobré na to, aby to bola pravda. Ani neviem, ako som ho oslávil. A potom to Kenny zakončil, čo nás zbavilo všetkého tlaku,“ povedal Tierney pre BBC.
Škótsko bude súčasťou svetového šampionátu po dlhých 28 rokoch. „Je to cesta. Pred zápasom som hráčom hovoril, že toto je príležitosť, na ktorú sme čakali. To bol večer, čo?,“ pokračoval Clarke.
„Nikdy sa nevzdávaj. Jednoducho sme pokračovali do konca jedného z najbláznivejších zápasov. Národu sme poriadne zdvihli tlak, ale stálo to za to. Ideme na majstrovstvá sveta,“ dodal kapitán tímu Andy Robertson podľa AFP.
Dánsko, ktoré v novembri stratilo body aj proti Bielorusom (2:2), sa tak musí uspokojiť s druhou priečkou a účasťou v baráži.
„Je veľké sklamanie, že tu stojíme po dvoch zápasoch a uvedomujeme si, že sme sa nekvalifikovali na majstrovstvá sveta. To bol cieľ. Na prvý pokus sme neuspeli a to je, samozrejme, naozaj sklamanie,“ smútil tréner Brian Riemer.
Španieli majú horkosladký pocit
Postup z E-skupiny spečatili Španieli po remíze s Tureckom 2:2. Úradujúci majstri Európy prišli o prvé body v kvalifikácii a prvýkrát aj inkasovali, ale ich utorkový súper potreboval na priamy postup vyhrať o minimálne sedem gólov.
„Sme šťastní a nadšení. Vďaka tomu si vážime sériu výsledkov, ktoré sme dosiahli. Sme radi, že sme na MS a že sme sa kvalifikovali tak, ako sme sa kvalifikovali,“ povedal španielsky kormidelník Luis de la Fuente podľa uefa.com.
„La Furia Roja“ neprehrala už 31 zápasov v sérii. „Chceli sme skončiť víťazne a s čistým kontom, takže je to zároveň horkosladké. Ale sme radi, že sme sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta,“ dodal strelec prvého gólu Dani Olmo pre TVE.
Kúsok od druhého miesta v „háčku“ boli Rakúšania, ktorí doma prehrávali s Bosnou a Hercegovinou 0:1. Remízu a prvé miesto v skupine napokon zariadil v 78. minúte Michael Gregoritsch.
„Bolo to náročné, naozaj náročné. Inkasovaný gól to, prirodzene, ešte viac sťažil. Ale potom sme do toho dali všetko a nakoniec prišla odmena. Ak Bosna bude hrať takto aj v baráži, postúpi aj ona,“ konštatoval kouč Rakúšanov Ralf Rangnick.
Jednoznačný výkon na záver J-skupiny podali Belgičania, ktorí triumfovali nad Lichtenštajnskom 7:0 a v tabuľke skončili prví s 18 bodmi.
Z „béčka“ postúpili Švajčiari po remíze s Kosovom 1:1, Balkánci potrebovali vyhrať s aspoň šesťgólovým náskokom. Švajčiarsko na svetovom šampionáte nechýbalo od roku 2006.
„Dôležitejšie, ako to, koho dostaneme, je, že nikto nechce v skupine nás. Chceme ísť čo najďalej,“ povedal k ambíciám na MS tréner Murat Yakin.
Miestenky z európskej kvalifikácie si už v predchádzajúcich dňoch zaistili Nemecko, Francúzsko, Portugalsko, Holandsko, Nórsko, Anglicko a Chorvátsko.