Mala ísť na olympiádu, miesto toho sa stala hviezdou filmov pre dospelých

Životný cieľ a energia investovaná do kariéry sa razom môže rozplynúť.

Cestu, ktorá za nimi vedie, vidí len rodina. Navyše úspech v športe nie je samozrejmosť, ani istota. Dosiahne ho len zlomok ľudí. Niekedy môže mať športovec talent, drieť na sebe, ale nemusí to stačiť.

Z výšok nemala strach

Andrea Absolonová je v Čechách i na Slovensku málo známa, hoci mala veľmi úspešne rozbehnutú kariéru v skokoch do vody.

Patrila do svetovej špičky, mala bronz z majstrovstiev Európy a kvalifikovala sa na olympiádu do Atlanty. Boj o olympijskú medailu nebol vôbec nereálny. Na majstrovstvách sveta bola piata. Skoky do vody sú pritom náročný šport.

Absolonová sa však namiesto športu preslávila ako hviezda filmov pre dospelých. Už pod pseudonymom Lea de Mae. Rýchlo sa stala jednou z najznámejších tvári pornopriemyslu. V Česku o jej príbehu nakrúcajú film Její telo.

Ako sa z olympioničky a nádejnej reprezentantky stane objekt telesnej túžby? Bola Absolonová vždy taká ambiciózna a mala sklony k exhibicionizmu?