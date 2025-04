Tury pokrstil svojou jazdou nový slovenský skejtpark: Som nadšený

Nie je to tu len pre skejtboarding, ale aj pre iné freestylové športy. Takáto investícia je na dlhú dobu.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) sa aj takouto formou snaží podporiť rozvoj infraštruktúry.

„Pokiaľ nebudeme podporovať aj takéto malé športy, oni môžu samostatne existovať na ulici, ale potom to stále zostane ako freestylový šport.

Ak však chceme, aby sa šport rozvíjal a dať záujemcom možnosť reprezentovať našu krajinu cez takéto mládeži atraktívne športy, tak im musíme budovať aj infraštruktúru.

Takéto parky, ako sa teraz otvorili na Kuchajde, tak si myslím, že patria do každej mestskej časti. My sme len radi, že ako SOŠV sme mohli k jeho tvorbe prispieť.

Treba povedať, že v tejto mestskej časti sídlime aj my a je to ústredie SOŠV. Pre nás je to aj taká spoločenská povinnosť, o športe nielen rozprávať, ale aj prispievať športu a pomáhať mu. Spolupráca tu už bola pár rokov dozadu, vyvrcholila podpísaním memoranda.

Do budúcna sa tu plánujú ďalšie aktivity infraštruktúrneho významu, ktoré by pomohli pri športovaní a pohybe občanov,“ prezradil pre TASR generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.