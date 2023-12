Tentokrát žiadne hlúpe gesto. Price sa vrátil ako šampión, zrodila sa aj senzácia

"Bola to ohromná blbosť, neuveriteľná hlúposť. Vôbec neviem, čo ho to napadlo," reagoval vtedy pre TN.cz český šípkar Karel Sedláček.

Na ich bučanie reagoval tak, že si počas hry ostentatívne nasadil slúchadla a tváril sa, že ich nepočuje. Nepomohlo mu to, skončil pred bránami semifinále.

Na pódiu často ukazuje svoje emócie, no čo je oveľa podstatnejšie, konštantne dobrými výkonmi sa drží v tej najužšej svetovej špičke.

Podobne ako mnohí ďalší si aj bývalý ragbista uvedomuje, že MS sú vo svete šípok samostatnou kategóriou. Ak by ste sa herne trápili, no vyhrali v Alexandra Palace, sezónu by ste mohli hodnotiť ako veľmi úspešnú.

"Majstrovstvá sveta sú úplne odlišné než hocijaký iný turnaj. Je to miestom, atmosférou, publikom aj formátom. Je to najväčší turnaj roka.

Som si istý, že napríklad Luke Humphries by sa zrejme vzdal svojich troch posledných trofejí, ak by získal tú z majstrovstiev sveta," povedal Price.