Radili mu, aby si dal voľno. Napriek zraneniu verí, že môže získať titul

Do zápasu druhého kola však nastúpil so zranením. Jeho pravú ruku, ktorou odhadzuje šípky, "zdobila" červená bandáž, čo mnohých fanúšikov znepokojilo.

V rozhovore pre Sky Sports priznal, že boli absolútne úžasní, boli na jeho strane a keby ich nebolo, nemal by šancu zápas otočiť vo svoj prospech.

Okrem toho dostal otázku aj ohľadom jeho zranenia.

"Dostal som radu, aby som si dal na tri mesiace voľno, ale to som nemohol urobiť. Minulý týždeň sa dostal injekciu. Je to nepríjemné, ale aspoň môžem hrať a trénovať," povedal Aspinall.

Pokiaľ by sa však dostal do záverečných kôl, musel by so zranením hrať dlhé zápasy aj dva dni po sebe. Verí si, že napriek tomu môže získať titul?