Lídra prestížnej súťaže určuje až skóre. Na Slovensku víťazil aj 15-ročný supertalent

Jarná edícia Niké Dart Ligy má za sebou úvodný hrací deň, v ktorom 12 stálych hráčov odohralo v šamorínskom X-Bionic Sphere po štyri zápasy.
Zo štvorice nových tvárí v najprestížnejšej šípkarskej súťaži na Slovensku sa najlepšie darilo Nikolajovi Bovanovi, ktorý zaznamenal dve výhry.
Veľmi dobre mu vychádzali koncovky legov, keď až šesťkrát zavrel nad 100 bodov a dosiahol aj najvyššie zavretie hracieho dňa - 150 bodov.
Za zmienku stojí aj jeho celkový dosiahnutý priemer, ktorý bol na úrovni 77,35 bodu na tri šípky. Zo všetkých hráčov bol tretí najvyšší.
Pivarč nezopakuje sériu bez prehry
Až polovica (14 z 28) zo všetkých zápasov sa hrala na plný počet desiatich legov, čo predpovedá vyrovnanú a zamotanú edíciu. Z týchto zápasov sa zrodili štyri remízy a 10 najtesnejších víťazstiev 6:4.
Najlepšie vyšiel deň Matejovi Čverhovi zo Šípkarskeho klubu Bardejov, ktorý sa po troch výhrach a jednej remíze usadil na čele pred Tomislavom Rosandičom.
Hlohovecký hráč, obhajca titulu a čerstvý víťaz slovenského šampionátu zaznamenal identickú bilanciu ako Čverha, ale má horšie skóre.
Priebežné pódium dopĺňa Bratislavčan Ľuboš Pivarč s bilanciou 3-0-1. Zaznamenal síce najviac 180-tiek (7), ale je jasné, že sa mu nepodarí to, čo na jeseň, keď v základnej časti ani raz neprehral.
Najvyšším priemerom sa zaskvel Štefan Hájek (DartClub Nové Zámky), ktorému to však stačilo "iba" na zisk piatich bodov a štvrtú priečku tabuľky.
Po dve výhry a dve prehry zaznamenali okrem Bovana aj František Mika s Jurajom Vindišom, a tak o poradí na 5.-7. mieste rozhoduje skóre.
Výsledky 1. hracieho dňa
- 1. časť: Rosandič - Chovan 6:4, Pivarč - Váraljay 6:4, Hájek - Bovan 4:6, Vindiš - Novotný 6:3
- 2. časť: Čverha - Sekereš 6:1, Zatko - Bernáth 2:6, Mika - Dudek 2:6, Rosandič - Váraljay 5:5
- 3. časť: Bovan - Chovan 6:3, Pivarč - Novotný 6:3, Hájek - Sekereš 5:5, Vindiš - Bernáth 6:2
- 4. časť: Čverha - Dudek 6:1, Zatko - Mika 6:3, Rosandič - Bovan 6:2, Novotný - Váraljay 5:5
- 5. časť: Sekereš - Chovan 3:6, Pivarč - Bernáth 6:4, Hájek - Dudek 6:4, Vindiš - Mika 1:6
- 6. časť: Čverha - Zatko 5:5, Rosandič - Novotný 6:4, Sekereš - Bovan 6:4, Bernáth - Váraljay 2:6
- 7. časť: Dudek - Chovan 4:6, Pivarč - Mika 3:6, Hájek - Zatko 6:4, Vindiš - Čverha 4:6
Novotný doplatil na ťažký žreb
Víťazstva sa ako jediný nedočkal nováčik Oliver Novotný, no treba uznať, že mal mimoriadne náročný žreb, z ktorého vyťažil bod.
Ako vždy sa do hry zapojili aj dvaja vyzývatelia a výnimočne pri neúčasti Homolu bol v hre aj náhradník Vladimír Zatko. Títo hráči dokázali až v siedmich zápasoch zobrať body ligistom a poriadne ich potrápili.
Michal Chovan zaznamenal dve výhry, rovnako štyri body by mal Gabriel Váraljay (1-2-1) a Zatko zabodoval jedným víťazstvom a tiež remízou.
V piatok fanúšikovia sledovali kvalitné zápasy, pričom štyrikrát bol dosiahnutý priemer viac ako 80 bodov na tri šípky (2x Pivarč, 1x Čverha a Hájek).
Najvyšší priemer však dosiahol Rosandič v zápase s Bovanom, keď hral až na úrovni 91 bodov, čo je výkon, ktorý sa nestratí ani na svetových pódiách.
Diváci mohli vidieť 37 maximálnych hodov či 25 zavretí 100 a viac bodov. Každý hráč vyhral aspoň 14 legov, takže bolo minimum jednoznačných duelov.
Poradie
Meno
Z
V
R
P
Skóre
Body
180
Priemer
1.
Matej Čverha
4
3
1
0
23:11
7
3
74,47
2.
Tomislav Rosandič
4
3
1
0
23:15
7
3
77,35
3.
Ľuboš Pivarč
4
3
0
1
21:17
6
7
77,71
4.
Štefan Hájek
4
2
1
1
21:19
5
1
77.78
5.
František Mika
4
2
0
2
17:16
4
2
72,94
6.
Juraj Vindiš
4
2
0
2
17:17
4
4
76,16
7.
Nikolaj Bovan
4
2
0
2
18:19
4
2
77,35
8.
Jozef Sekereš
4
1
1
2
15:21
3
0
76,90
9.
Adrian Dudek
4
1
0
3
15:20
2
2
72,56
10.
Adam Bernáth
4
1
0
3
14:20
2
4
69,93
11.
Oliver Novotný
4
0
1
3
15:23
1
1
71,98
12.
Martin Homola
0
0
0
0
0:0
0
0
0,00
Špičkoví hráči opäť na Slovensku
Počas uplynulého víkendu sa v Šamoríne odohrali okrem Niké Dart Ligy aj výborne obsadené medzinárodné turnaje organizácie WDF - Darts Slovak Classic a Masters, ktoré prilákali mnoho špičkových hráčov z celej Európy.
Najviac sa darilo stále iba 15-ročnému zázraku zo Škótska. Mitchell Lawrie ovládol oba mužské turnaje a v juniorských kategóriách bral zlato a striebro.
Zaslúžene je preto svetovou jednotkou WDF medzi juniormi aj medzi mužmi.
Oba dni ovládla medzi ženami úspešná česká šípkarka Jitka Císařová a medzi dievčatami nenašla premožiteľku Angličanka Paige Paulingová.
Slovensko malo zastúpenie na stupňoch víťaziek vďaka Bibiáne Bugyiovej, ktorá v kategórií dievčat obsadila na Darts Slovak Classic tretie miesto.