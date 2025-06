Majster vypadol hneď na úvod, šance sa chopili iní. Šípkar ovládol prestížnú súťaž po piatich rokoch

Po prestávke Sekereš skúsil zabrať ale vyšlo to len na zisk dvoch legov a tak Vindiš postupoval do semifinále po výhra 7:2.

Aj v tomto zápase boli šťastnejší nitrania keď Vindiš nekompromisne nastúpil do zápasu a do prestávky išli hráči za stavu 5:0 aj napriek tomu, že Sekereš hodil dve 180-tky.

V piatom legu sa Hájek naštartoval a znížil na 1:4 a za tohto stavu sa išlo do prestávky. Hájek sa nadychoval k obratu v zápase ale zlom prišiel po niekoľkých nepremenených šípkach na zníženie na 3:4 a Babík odskočil a nedovolil už Hájekovi vrátiť sa do zápasu.

Papierové predpoklady sa naplnili v štvrťfinále medzi Miroslavom Rajnohom zo Zlatých Moraviec a zástupcom DC Rača Ľubošom Pivarčom. Druhý menovaný vstúpil do zápasu omnoho lepšie a do prestávky išiel vo vedení 4:1.

Ani v druhej prestávke sa už Zatko nedokázal nabudiť a vrátiť do zápasu. Pivarč ovládol aj zvyšné legy a postúpil po výhre 9:3 do sobotného finále.

Kvalitné finále

Finále sa odohralo v sobotu podvečer pred vyvrcholením posledného Slovenského pohára v sezóne.

Dvaja najstrarší hráči z celého hracieho poľa Niké Dart Ligy Pivarč s Vindišom už v minulosti obaja túto súťaž ovládli a hrali o svoje v poradí druhé víťazstvo.

Títo dobrí kamaráti si to rozdali v zápase hranom až na 10 víťazných legov a Pivarč potvrdil svoju povesť nezlomného hráča a opäť predviedol otočku ako hrom.

V zápase už prehrával 1:4 no potom zobral 7 legov v rade a dostal sa na koňa no Vindiš to nevzdal a dokázal ešte znížiť na 7:8 no to už bolo z jeho strany všetko a Pivarč dokráčal v kvalitnom zápase k víťazstvu 10:7.