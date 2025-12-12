Talentovaný Slovák zabral a zahrá si v play-off. Poslednú miestenku určilo až skóre

Prestížna slovenská súťaž v šípkach Niké Dart Liga, už pozná osmičku štvrťfinalistov, ktorí začiatkom budúceho roka zabojujú o celkové prvenstvo.
Definitívne sa o tom rozhodlo v novozámockom Amsterdam Pube, keďže pred záverečným hracím dňom základnej časti boli v hre všetci dvanásti účastníci.
Bez prehry napokon zostali pre mnohých hlavní favoriti - Tomislav Rosancič a Ľuboš Pivarč. V ani jednom z trinástich duelov neokúsili horkosť prehry, keďže okrem iného sa v ich vzájomnom súboji zrodila remíza 5:5.
Viac výhier dosiahol Rosandič a preto ovládol základnú časť so ziskom 22 bodov. Pivarč bol remízovým kráľom, keďže ich zaznamenal až sedem.
Napriek tomu udržal druhé miesto pred Štefanom Hájekom, ktorý v dôležitom zápase zdolal Juraja Vindiša 6:2 a odsunul ho za seba na štvrtú priečku.
VIDEO: Zábery z 3. hracieho dňa Niké Dart Ligy 2025/2026
Tuhý boj prebiehal aj o ďalšie postupové miesta. Martin Homola, nedávna svetová jednotka organizácie WDF do 23 rokov, vyhral v Nových Zámkoch až štyri zápasy a vyšvihol sa z deviatej na šiestu pozíciu.
Pred ním sa umiestnil Matej Čverha a siedmu priečku si udržal František Mika. Ten v poslednom hracom dni zaknihoval až štyri remízy.
Naopak, ani jednu počas celej ligy nezaznamenal Vladimír Zatko a práve jeden bod navyše mu chýbal k tomu, aby si vybojoval postup do vyraďovacej časti.
V porovnaní s Miroslavom Rajnohom hralo v jeho neprospech skóre legov. Kým Rajnoha mal bilanciu +3, Zatko výrazne negatívnu 49:57.
Výsledky 3. hracieho dňa
- 1. časť: Rosandič - Rajnoha 5:5, Homola - Vindiš 6:4, Mika - Čulák 5:5, Zatko - Sekereš 6:3
- 2. časť: Pivarč - Hájek 5:5, Čverha - Kolek 6:0, Bača - Vozárik 5:5, Rosandič - Homola 6:4
- 3. časť: Mika - Rajnoha 6:2, Zatko - Vindiš 2:6, Pivarč - Čulák 6:1, Sekereš - Kolek 6:4
- 4. časť: Hájek - Vozárik 6:2, Čvehra - Bača 4:6, Rosandič - Mika 5:5, Zatko - Homola 4:6
- 5. časť: Pivarč - Rajnoha 6:3, Vindiš - Kolek 6:1, Čulák - Vozárik 6:0, Sekereš - Bača 6:4
- 6. časť: Hájek - Čverha 4:6, Rosandič - Zatko 6:1, Pivarč - Mika 5:5, Homola - Kolek 6:4
- 7. časť: Rajnoha - Vozárik 6:0, Vindiš - Bača 5:5, Čulák - Čverha 6:4, Sekereš - Hájek 3:6
- 8. časť: Rosandič - Pivarč 5:5, Zatko - Kolek 6:1, Mika - Vozárik 5:5, Homola - Bača 6:0
- 9. časť: Rajnoha - Čvehra 1:6, Vindiš - Hájek 2:6, Čulák - Sekereš 5:5
Pred bránami štvrťfinále ostali okrem Zatka aj Ivan Čulák, Jozef Sekereš a tiež Marek Bača. Sekereš sa dočkal vôbec prvých dvoch výhier v lige a tiež predviedol až päť zavretí legu nad 100 bodov.
Ďalší sklamaný nepostupujúci Čulák sa blysol 11-šípkovým legom a Rajnoha opäť exceloval v maximálnych hodoch (8). V rámci dlhodobej časti ich nasúkal sedemnásť, čo je len o tri menej než Homola.
Niké Dart Liga bude pokračovať play-off, ktoré sa odohrá počas majstrovstiev Slovenska. Vyraďovacia časť sa hrá klasickým systémom, kde si vo štvrťfinále zmeria sily prvý s ôsmym, druhý so siedmym a podobne.
Jedným zo šlágrov bude súboj medzi Hájekom a Homolom a tiež bude zaujímavé sledovať, či si Rosandič alebo Pivarč udržia neporaziteľnosť až do konca.
Tabuľka Niké Dart Ligy
P.
Meno
Z
V
R
P
Skóre
180
Body
1.
Tomislav Rosandič
13
9
4
0
75:42
7
22
2.
Ľuboš Pivarč
13
6
7
0
71:46
12
19
3.
Štefan Hájek
13
8
2
3
68:51
13
18
4.
Juraj Vindiš
13
6
4
3
66:52
10
16
5.
Matej Čverha
13
6
3
4
65:51
13
15
6.
Martin Homola
13
6
3
4
60:56
20
15
7.
František Mika
13
4
6
3
60:58
10
14
8.
Miroslav Rajnoha
13
5
2
6
55:52
17
12
9.
Vladimír Zatko
13
6
0
7
49:57
10
12
10.
Ivan Čulák
13
3
4
6
54:63
2
10
11.
Jozef Sekereš
13
2
4
7
56:70
10
8
12.
Marek Bača
13
2
4
7
46:68
10
8