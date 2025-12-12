Talentovaný Slovák zabral a zahrá si v play-off. Poslednú miestenku určilo až skóre

Účastníci jesennej edície šípkarskej Niké Dart Ligy 2025.
Účastníci jesennej edície šípkarskej Niké Dart Ligy 2025. (Autor: Slovak Steel Darts)
Sportnet|12. dec 2025 o 23:10
Základnú časť Niké Dart Ligy najlepšie zvládol Rosandič.

Prestížna slovenská súťaž v šípkach Niké Dart Liga, už pozná osmičku štvrťfinalistov, ktorí začiatkom budúceho roka zabojujú o celkové prvenstvo.

Definitívne sa o tom rozhodlo v novozámockom Amsterdam Pube, keďže pred záverečným hracím dňom základnej časti boli v hre všetci dvanásti účastníci. 

Bez prehry napokon zostali pre mnohých hlavní favoriti - Tomislav Rosancič a Ľuboš Pivarč. V ani jednom z trinástich duelov neokúsili horkosť prehry, keďže okrem iného sa v ich vzájomnom súboji zrodila remíza 5:5.

Viac výhier dosiahol Rosandič a preto ovládol základnú časť so ziskom 22 bodov. Pivarč bol remízovým kráľom, keďže ich zaznamenal až sedem.

Napriek tomu udržal druhé miesto pred Štefanom Hájekom, ktorý v dôležitom zápase zdolal Juraja Vindiša 6:2 a odsunul ho za seba na štvrtú priečku.

VIDEO: Zábery z 3. hracieho dňa Niké Dart Ligy 2025/2026

Tuhý boj prebiehal aj o ďalšie postupové miesta. Martin Homola, nedávna svetová jednotka organizácie WDF do 23 rokov, vyhral v Nových Zámkoch až štyri zápasy a vyšvihol sa z deviatej na šiestu pozíciu.

Pred ním sa umiestnil Matej Čverha a siedmu priečku si udržal František Mika. Ten v poslednom hracom dni zaknihoval až štyri remízy. 

Naopak, ani jednu počas celej ligy nezaznamenal Vladimír Zatko a práve jeden bod navyše mu chýbal k tomu, aby si vybojoval postup do vyraďovacej časti.

V porovnaní s Miroslavom Rajnohom hralo v jeho neprospech skóre legov. Kým Rajnoha mal bilanciu +3, Zatko výrazne negatívnu 49:57. 

Výsledky 3. hracieho dňa

  • 1. časť: Rosandič - Rajnoha 5:5, Homola - Vindiš 6:4, Mika - Čulák 5:5, Zatko - Sekereš 6:3
  • 2. časť: Pivarč - Hájek 5:5, Čverha - Kolek 6:0, Bača - Vozárik 5:5, Rosandič - Homola 6:4
  • 3. časť: Mika - Rajnoha 6:2, Zatko - Vindiš 2:6, Pivarč - Čulák 6:1, Sekereš - Kolek 6:4
  • 4. časť: Hájek - Vozárik 6:2, Čvehra - Bača 4:6, Rosandič - Mika 5:5, Zatko - Homola 4:6
  • 5. časť: Pivarč - Rajnoha 6:3, Vindiš - Kolek 6:1, Čulák - Vozárik 6:0, Sekereš - Bača 6:4
  • 6. časť: Hájek - Čverha 4:6, Rosandič - Zatko 6:1, Pivarč - Mika 5:5, Homola - Kolek 6:4
  • 7. časť: Rajnoha - Vozárik 6:0, Vindiš - Bača 5:5, Čulák - Čverha 6:4, Sekereš - Hájek 3:6
  • 8. časť: Rosandič - Pivarč 5:5, Zatko - Kolek 6:1, Mika - Vozárik 5:5, Homola - Bača 6:0
  • 9. časť: Rajnoha - Čvehra 1:6, Vindiš - Hájek 2:6, Čulák - Sekereš 5:5

Pred bránami štvrťfinále ostali okrem Zatka aj Ivan Čulák, Jozef Sekereš a tiež Marek Bača. Sekereš sa dočkal vôbec prvých dvoch výhier v lige a tiež predviedol až päť zavretí legu nad 100 bodov. 

Ďalší sklamaný nepostupujúci Čulák sa blysol 11-šípkovým legom a Rajnoha opäť exceloval v maximálnych hodoch (8). V rámci dlhodobej časti ich nasúkal sedemnásť, čo je len o tri menej než Homola.

Niké Dart Liga bude pokračovať play-off, ktoré sa odohrá počas majstrovstiev Slovenska. Vyraďovacia časť sa hrá klasickým systémom, kde si vo štvrťfinále zmeria sily prvý s ôsmym, druhý so siedmym a podobne.

Jedným zo šlágrov bude súboj medzi Hájekom a Homolom a tiež bude zaujímavé sledovať, či si Rosandič alebo Pivarč udržia neporaziteľnosť až do konca.

Tabuľka Niké Dart Ligy

P.

Meno

Z

V

R

P

Skóre

180

Body

1.

Tomislav Rosandič

13

9

4

0

75:42

7

22

2.

Ľuboš Pivarč

13

6

7

0

71:46

12

19

3.

Štefan Hájek

13

8

2

3

68:51

13

18

4.

Juraj Vindiš

13

6

4

3

66:52

10

16

5.

Matej Čverha

13

6

3

4

65:51

13

15

6.

Martin Homola

13

6

3

4

60:56

20

15

7.

František Mika

13

4

6

3

60:58

10

14

8.

Miroslav Rajnoha

13

5

2

6

55:52

17

12

9.

Vladimír Zatko

13

6

0

7

49:57

10

12

10.

Ivan Čulák

13

3

4

6

54:63

2

10

11.

Jozef Sekereš

13

2

4

7

56:70

10

8

12.

Marek Bača

13

2

4

7

46:68

10

8

Šípky

