Šípky prilákali takmer 700 hráčov. Mladík získal tri tituly a nechýbali ani prekvapenia

MARTIN. Rekordnú účasť, až 686 hráčov, prinieslo druhé podujatie Slovenského pohára v steelových šípkach, ktoré sa odohralo v martinskej športovej hale.
Hviezdou bol Peter Adamec ml., ktorý získal až tri trofeje. Svoju kvalitu potvrdil aj Tomislav Rosandič, pričom jeden z titulov získal práve s Adamcom.
Ešte pred súbojmi v rámci Slovenského pohára sa v piatok odohrali 2. hrací deň Niké Dart Ligy, jej juniorská verzia s dvanástimi hráčmi a tiež zahrievací warm up turnaj, do ktorého sa prihlásilo 236 hráčov.
Z nich bol najúspešnejší Patrik Vozárik z nitrianskeho klubu, ktorý vo finále porazil Mária Koleka. Obaja zároveň dostanú šancu ako vyzývatelia v ďalšom kole Niké Dart Ligy, ktorá sa odohrá 8. decembra v Nových Zámkoch.
Sobotný maratón zahŕňal až sedem hlavných turnajov.
Prvé finále si zahrali najmladší hráči v kategórii U13. Titul si odniesol Michal Markievič ml., ktorý bral pohár aj medzi staršími hráčmi do 18 rokov.
VIDEO: Zábery zo Slovenského pohára v šípkach v Martine
Tam skončil tretí a v jednom zápase zahral priemer vyše 90 bodov na tri šípky. Finále ovládol Adamec ml., keď porazil reprezentanta Martina Brindzka.
Adamec vtedy ešte netušil, že sa bude tešiť až z troch titulov. Premožiteľa nenašiel v tretej lige a s Rosandičom dokázali poraziť všetkých súperov aj v záverečnej súťaži dňa – turnaji dvojíc.
Ženské finále bolo reprízou prvého Slovenského pohára a Martina Sulovská dokázala vrátiť prehru svojej reprezentačnej kolegyni Lucii Jankovskej.
K identickému finále sa schyľovalo aj v druhej lige medzi mužmi.
Avšak, Martin Kubizna nezvládol semifinálovú prekážku, a tak Michala Chovana čakal vo finále Dominik Oravec. Chovan ukázal viac skúseností a dokázal ovládnuť po prvom aj druhý Slovenský pohár.
V najvyššej prvej lige nechýbali prekvapenia. Azda najväčším bolo vypadnutie vtedajšej rebríčkovej jednotky Ľuboša Pivarča hneď na úvodnej prekážke.
Prehry Zatka s Krnáčom alebo Homolu s Dudekom sa tiež neočakávali. Práve Adrián Dudek mal svoj deň a po prvý raz dokráčal až do rozhodujúceho zápasu mužskej najvyššej ligy, kde narazil na finálovú stálicu Rosandiča.
Účastník PDC European Tour potvrdil post novej rebríčkovej jednotky, finále vyhral po výsledku 6:3, no Dudek ukázal, že s ním treba počítať.
Pre tých, ktorým hlavné turnaje veľmi nevyšli sa ešte odohrali doplnkové B-turnaje, kde si ešte mohli schuti zahrať. Víkend zakončil v nedeľu v poradí druhý kvalifikačný deň MSR družstiev.
Slovenský pohár - 2. kolo (hlavné kategórie)
Kategória U13 (23 hráčov):
- 1. miesto: Michal Markievič ml. (Šípkarsky klub Levice)
- 2. miesto: Alex Mošat (Darts Club Vištuk)
- 3. miesta: Kristián Adamec (Oravská Šípka), Matej Švec (Šípkarsky klub Levice)
Kategória U18 (60 hráčov):
- 1. miesto: Peter Adamec ml. (Oravská šípka)
- 2. miesto: Martin Brindzko (Good Darts Prešov)
- 3. miesta: Michal Markievič ml. (Šípkarsky klub Levice), Kristián Adamec (Oravská Šípka)
Kategória žien (60 hráčok):
- 1. miesto: Martina Sulovská (Dart Club Nitra)
- 2. miesto: Lucia Jankovská (1. Dart Club Brezno)
- 3. miesta: Denisa Šufliarska (MPB Darts Club), Katarína Nagyová (Dart Club Dubnica)
III. liga (380 hráčov):
- 1. miesto: Peter Adamec ml. (Oravská šípka)
- 2. miesto: Tomáš Vrábel (MPB Darts Club)
- 3. miesta: Milan Gubala (Darts Club Topoľčany), Norbert Slivka (DC Podunajské Biskupice)
II. liga (105 hráčov):
- 1. miesto: Michal Chovan (PDC Košice)
- 2. miesto: Dominik Oravec (individuálny hráč)
- 3. miesta: Patrik Pondela (DC Komjatice), Martin Kubizna (Oravská šípka)
I. liga (60 hráčov):
- 1. miesto: Tomislav Rosandič (AD Dart Club Hlohovec)
- 2. miesto: Adrián Dudek (Šípkarsky klub Bardejov)
- 3. miesto: Adam Bernáth (Dart Club Nitra), Matej Čverha (Šípkarsky klub Bardejov)
Turnaj dvojíc (127 dvojíc):
- 1. miesto: Tomislav Rosandič a Peter Adamec ml. (AD Dart Club Hlohovec, Oravská šípka)
- 2. miesto: Martin Škantár a Filip Škrteľ (1. Dart Club Brezno)
- 3. miesto: Ľubomír Jerga a Ján Hrubý (JPR Darts Club), Ivan Čulák a Róbert Tükör (DC Podunajské Biskupice)