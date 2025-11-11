Rosandič prišiel v šlágri o skvelú bilanciu. Mladík výborne skóroval, no vyhral iba raz

MARTIN. Víťazná séria Tomislava Rosandiča v rámci jesennej Niké Dart Ligy 2025 sa v športovej hale v Martine zastavila na čísle sedem.
Po tom, čo vyhral všetky štyri zápasy v Bardejove, mal našliapnuté k rovnakej bilancii, ale vo štvrtom martinskom dueli sa musel uspokojiť s remízou.
Po zápase s Jurajom Vindišom mal zrejme zmiešané pocity. Väčšinu času bol horším hráčom, no v poslednom desiatom legu mohol pri svojom podaní ukoristiť výhru 6:4. Napokon sa zrodila remíza 5:5.
Vindiš mal lepší priemer, lepšie skóroval na prvých deväť šípok, ale na zisk dvoch bodov mu nestačil ani náskok 3:1. Mrzieť ho mohol najmä šiesty leg, v ktorom za stavu 3:2 premárnil osem pokusov na double.
Po ôsmich zápasoch patrí členovi nitrianskeho klubu tretie miesto tabuľky (4-3-1), pričom na doposiaľ nezdolaného Rosandiča stráca štyri body.
VIDEO: Súboj Tomislav Rosandič - Juraj Vindiš v čase od 3:41:18 h
Medzi nich sa vtesnal Ľuboš Pivarč, ktorý v Martine získal sedem z možných ôsmich bodov. Nezdolal len spoluhráča z DC Podunajské Biskupice Martina Homolu, keď v záverečnom legu premrhal osem šípok na výhru.
Rovnaký bodový zisk ako Pivarč si na východ odniesol aj bardejovský šípkar Matej Čverha, vďaka čomu poskočil na pozície zaisťujúce účasť v play-off.
Sklamaním boli výkony Vladimíra Zatka, ktorý prehral tri zo štyroch duelov a aj po ôsmich zápasoch naďalej čaká na prvé víťazstvo Jozef Sekereš.
Tímový kolega Rosandiča z AD Dart Club Hlohovec má bilanciu 0-3-5 a jeho šance na postup do vyraďovacej fázy Niké Dart Ligy sú veľmi nízke.
Výsledky 2. hracieho dňa
- 1. časť: Rosandič - Hájek 6:2, Sekereš - Čverha 5:5, Čulák - Bača 5:5, Vindiš - Chovan 6:1
- 2. časť: Rajnoha - Polyák 2:6, Pivrač - Homola 5:5, Zatko - Mika 2:6, Rosandič - Sekereš 6:4
- 3. časť: Čulák - Hájek 3:6, Vindiš - Čverha 4:6, Rajnoha - Bača 6:0, Homola - Chovan 6:4
- 4. časť: Mika - Polyák 0:6, Pivarč - Zatko 6:0, Rosandič - Čulák 6:3, Vindiš - Sekereš 6:3
- 5. časť: Rajnoha - Hájek 4:6, Homola - Čverha 1:6, Mika - Bača 5:5, Zatko - Chovan 6:1
- 6. časť: Pivarč - Polyák 6:1, Rosandič - Vindiš 5:5, Rajnoha - Čulák 6:1, Homola - Sekereš 5:5
- 7. časť: Mika - Hájek 3:6, Zatko - Čverha 2:6, Pivarč - Bača 6:2, Chovan - Polyák 6:1
Diváci mali možnosť vidieť aj množstvo maximálnych hodov, teda 180-tok.
Najviac, až desať, ich trafil 20-ročný Homola, z toho polovicu proti Pivarčovi. V rámci celej súťaže ich má už štrnásť, čo je jednoznačne najviac.
Zaujal aj jeho duel s Michalom Chovanom - jedným z dvoch vyzývateľov. Obaja sa blížili k 90-bodovému priemeru a predviedli aj skvelé zavretia.
V siedmom legu zavrel Homola 141 bodov, no už o približne dve minúty neskôr kontroval Chovan 161 bodmi po kombinácii triple 20, triple 17 a bull.
Počas tohto hracieho dňa padlo až 21 zatvorení nad 100 bodov. Vyznamenal sa hlavne hráč Nových Zámkov Štefan Hájek, ktorému sa to podarilo sedemkrát.
Tabuľka Niké Dart Ligy
P.
Meno
Z
V
R
P
Skóre
Premier
180
Body
1.
Tomislav Rosandič
8
7
1
0
47:22
77,89
6
15
2.
Ľuboš Pivarč
8
4
4
0
44:27
78,84
5
12
3.
Juraj Vindiš
8
4
3
1
43:32
77,92
5
11
4.
Štefan Hájek
8
5
1
2
41:33
76,33
6
11
5.
Miroslav Rajnoha
8
4
1
3
38:29
75,00
9
9
6.
Matej Čverha
8
3
3
2
39:34
77,71
7
9
7.
František Mika
8
3
2
3
34:36
74,04
4
8
8.
Vladimír Zatko
8
4
0
4
30:35
76,57
6
8
9.
Martin Homola
8
2
3
3
32:40
78,15
14
7
10.
Ivan Čulák
8
1
2
5
31:43
71,77
1
4
11.
Marek Bača
8
1
2
5
26:42
72,37
8
4
12.
Jozef Sekereš
8
0
3
5
33:45
73,43
7
3