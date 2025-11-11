Rosandič prišiel v šlágri o skvelú bilanciu. Mladík výborne skóroval, no vyhral iba raz

Účastníci jesennej edície šípkarskej Niké Dart Ligy 2025.
Účastníci jesennej edície šípkarskej Niké Dart Ligy 2025. (Autor: Slovak Steel Darts)
Sportnet|11. nov 2025 o 21:00
ShareTweet0

Níké Dart Liga pokračovala podujatím v Martine.

MARTIN. Víťazná séria Tomislava Rosandiča v rámci jesennej Niké Dart Ligy 2025 sa v športovej hale v Martine zastavila na čísle sedem.

Po tom, čo vyhral všetky štyri zápasy v Bardejove, mal našliapnuté k rovnakej bilancii, ale vo štvrtom martinskom dueli sa musel uspokojiť s remízou.

Po zápase s Jurajom Vindišom mal zrejme zmiešané pocity. Väčšinu času bol horším hráčom, no v poslednom desiatom legu mohol pri svojom podaní ukoristiť výhru 6:4. Napokon sa zrodila remíza 5:5.

Vindiš mal lepší priemer, lepšie skóroval na prvých deväť šípok, ale na zisk dvoch bodov mu nestačil ani náskok 3:1. Mrzieť ho mohol najmä šiesty leg, v ktorom za stavu 3:2 premárnil osem pokusov na double. 

Po ôsmich zápasoch patrí členovi nitrianskeho klubu tretie miesto tabuľky (4-3-1), pričom na doposiaľ nezdolaného Rosandiča stráca štyri body. 

VIDEO: Súboj Tomislav Rosandič - Juraj Vindiš v čase od 3:41:18 h

Medzi nich sa vtesnal Ľuboš Pivarč, ktorý v Martine získal sedem z možných ôsmich bodov. Nezdolal len spoluhráča z DC Podunajské Biskupice Martina Homolu, keď v záverečnom legu premrhal osem šípok na výhru.

Rovnaký bodový zisk ako Pivarč si na východ odniesol aj bardejovský šípkar Matej Čverha, vďaka čomu poskočil na pozície zaisťujúce účasť v play-off.

Sklamaním boli výkony Vladimíra Zatka, ktorý prehral tri zo štyroch duelov a aj po ôsmich zápasoch naďalej čaká na prvé víťazstvo Jozef Sekereš.

Tímový kolega Rosandiča z AD Dart Club Hlohovec má bilanciu 0-3-5 a jeho šance na postup do vyraďovacej fázy Niké Dart Ligy sú veľmi nízke.

Výsledky 2. hracieho dňa

  • 1. časť: Rosandič - Hájek 6:2, Sekereš - Čverha 5:5, Čulák - Bača 5:5, Vindiš - Chovan 6:1
  • 2. časť: Rajnoha - Polyák 2:6, Pivrač - Homola 5:5, Zatko - Mika 2:6, Rosandič - Sekereš 6:4
  • 3. časť: Čulák - Hájek 3:6, Vindiš - Čverha 4:6, Rajnoha - Bača 6:0, Homola - Chovan 6:4
  • 4. časť: Mika - Polyák 0:6, Pivarč - Zatko 6:0, Rosandič - Čulák 6:3, Vindiš - Sekereš 6:3
  • 5. časť: Rajnoha - Hájek 4:6, Homola - Čverha 1:6, Mika - Bača 5:5, Zatko - Chovan 6:1
  • 6. časť: Pivarč - Polyák 6:1, Rosandič - Vindiš 5:5, Rajnoha - Čulák 6:1, Homola - Sekereš 5:5
  • 7. časť: Mika - Hájek 3:6, Zatko - Čverha 2:6, Pivarč - Bača 6:2, Chovan - Polyák 6:1

Diváci mali možnosť vidieť aj množstvo maximálnych hodov, teda 180-tok.

Najviac, až desať, ich trafil 20-ročný Homola, z toho polovicu proti Pivarčovi. V rámci celej súťaže ich má už štrnásť, čo je jednoznačne najviac. 

Zaujal aj jeho duel s Michalom Chovanom - jedným z dvoch vyzývateľov. Obaja sa blížili k 90-bodovému priemeru a predviedli aj skvelé zavretia. 

V siedmom legu zavrel Homola 141 bodov, no už o približne dve minúty neskôr kontroval Chovan 161 bodmi po kombinácii triple 20, triple 17 a bull. 

Počas tohto hracieho dňa padlo až 21 zatvorení nad 100 bodov. Vyznamenal sa hlavne hráč Nových Zámkov Štefan Hájek, ktorému sa to podarilo sedemkrát.

Tabuľka Niké Dart Ligy

P.

Meno

Z

V

R

P

Skóre

Premier

180

Body

1.

Tomislav Rosandič

8

7

1

0

47:22

77,89

6

15

2.

Ľuboš Pivarč

8

4

4

0

44:27

78,84

5

12

3.

Juraj Vindiš

8

4

3

1

43:32

77,92

5

11

4.

Štefan Hájek

8

5

1

2

41:33

76,33

6

11

5.

Miroslav Rajnoha

8

4

1

3

38:29

75,00

9

9

6.

Matej Čverha

8

3

3

2

39:34

77,71

7

9

7.

František Mika

8

3

2

3

34:36

74,04

4

8

8.

Vladimír Zatko

8

4

0

4

30:35

76,57

6

8

9.

Martin Homola

8

2

3

3

32:40

78,15

14

7

10.

Ivan Čulák

8

1

2

5

31:43

71,77

1

4

11.

Marek Bača

8

1

2

5

26:42

72,37

8

4

12.

Jozef Sekereš

8

0

3

5

33:45

73,43

7

3

Šípky

    Český šípkar Karel Sedláček.
    Český šípkar Karel Sedláček.
    VIDEO: Veľká smola českého šípkara. Bol blízko k historickému postupu
    dnes 22:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Šípky»Rosandič prišiel v šlágri o skvelú bilanciu. Mladík výborne skóroval, no vyhral iba raz