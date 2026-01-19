Líder rebríčka bol vo finále na pokraji prehry. Po skvelom obrate získal tretí titul

Jesenná edícia šípkarskej Niké Dart Ligy 2025/2026 spoznala cez víkend svojho víťaza. Už tretíkrát v kariére sa ním stal Tomislav Rosandič.
Vedúci muž celoslovenského rebríčka neprehral ani jeden z trinástich zápasov základnej časti a následne uspel aj vo vyraďovacej fáze súťaže.
Finále prinieslo dramatickú zápletku a hoci bol veľmi blízko k triumfu Ľuboš Pivarč, napokon musel prijať najtesnejšiu prehru 9:10 na legy.
Vo štvrťfinále žiadna dráma
V prvom štvrťfinálovom zápase na seba narazili neporazený Tomislav Rosandič a Miroslav Rajnoha, o ktorého účasti v play-off rozhodlo až lepšie skóre.
Papierového favorita už zopárkrát potrápil, no tentokrát mu zápas nevyšiel. Už do prestávky prehrával 0:5, následne Rosandič predviedol zavretie 105 bodov a napokon dovolil Rajnohovi získať jediný leg - 7:1.
VIDEO: Finále Tomislav Rosandič - Ľuboš Pivarč v čase od 8:45 min
Prekvapivo rovnaký výsledok sa zrodil aj v zápase medzi Jurajom Vindišom a mladým hráčom z východu republiky Matejom Čverhom.
Paradoxne, práve on začal súboj víťazným legom, no následne bodoval už len skúsený nitriansky hráč. Dlho držal priemer nad 90 bodov na tri šípky, čo sú svetové parametre. Napokon túto métu podliezol o necelé dva body.
Dramatickú koncovku nevideli diváci ani v dueli, ktorý bol označovaný ako "bez favorita". Štefan Hájek zdolal Martina Homolu jednoznačne 7:2. Bývalá svetová jednotka rebríčka WDF do 23 rokov dosiahla priemer len 69,99 bodu.
Zoznam semifinalistov doplnil Ľuboš Pivarč. V zápase proti Františkovi Mikovi viedol, podobne ako Rosandič, už do prestávky 5:0.
Následne si Mika uchmatol tri legy, zdramatizoval zápas, ale na veľmi dobre hrajúceho bratislavského hráča (priemer takmer 85 bodov) to nestačilo.
Nestačil ani nádejný náskok
Medzi elitné kvarteto tak postúpili iba hráči, ktorí už túto súťaž dokázali v minulosti ovládnuť. Semifinálové zápasy sa hrali už na deväť víťazných legov a prví dvaja muži základnej časti potvrdili svoje kvality.
Rosandič proti Vindišovi veľmi dobre zatváral a keď sa hráč DC Nitra prvýkrát zapísal na tabuľu skóre, s hlohoveckým šípkarom prehrával už 0:7.
Napokon zvíťazil Rosandič 9:3 a opäť postúpil do finále.
Druhé semifinále prinieslo vyrovnanejší priebeh, no keď sa Hájek dostával zo straty štyroch legov a nadychoval sa k možnému obratu, prišlo v 11. legu vysoké zavretie 160 bodov od Pivarča, čo zrejme rozhodlo (9:5).
Sobotné finále, ktoré sa hralo na desať víťazných legov, dlho vyzeralo lepšie pre obhajcu titulu Pivarča. Viedol 4:1 a neskôr aj 9:6.
Ani to však Rosandiča nezlomilo. Štyrmi legmi po sebe dokázal zvrátiť nepriaznivý stav a po výsledku 10:9 tretíkrát triumfoval v Niké Dart Lige.
Play-off Niké Dart Ligy 2026
Štvrťfinále:
- Tomislav Rosandič - Miroslav Rajnoha 7:1
- Juraj Vindiš - Matej Čverha 7:1
- Ľuboš Pivarč - František Mika 7:3
- Štefan Hájek - Martin Homola 7:2
Semifinále:
- Tomislav Rosandič - Juraj Vindiš 9:3
- Ľuboš Pivarč - Štefan Hájek 9:5
Finále:
- Tomislav Rosandič - Ľuboš Pivarč 10:9