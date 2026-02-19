Nový ročník aj v znamení nových tvári. Novotný si náročnejší žreb ani nemohol priať

Iba pred mesiacom sa skončila jesenná edícia Niké Dart Ligy, no fanúšikovia slovenských šípok sa už čoskoro môžu tešiť na jej jarné pokračovanie.
Kvôli turnajom organizácie World Darts Federation (WDF) Darts Slovak Classic a Darts Slovak Master, ktoré sa odohrajú cez víkend, sa nový ročník Niké Dart Ligy začne v piatok v šamorínskom X-Bionic Sphere už od 14.00 h.
Klasicky sa bude hrať v siedmich hracích častiach a súčasťou budú opäť dvaja vyzývatelia. Tentokrát to bude košické duo Michal Chovan a Gabriel Váraljay.
V jarnej časti sa pozmení aj dvanástka hráčov.
Z predošlej edície zostávajú v hre Tomislav Rosandič, Ľuboš Pivarč, Juraj Vindiš, Štefan Hájek, Matej Čverha, Martin Homola, František Mika a Jozef Sekereš, ku ktorým pribudnú štyri nové tváre.
Vďaka výbornému umiestneniu v celoslovenskom rebríčku sa do súťaže pozrú Adrián Dudek (Šípkarsky klub Bardejov), Adam Bernáth (Dart Club Nitra), Oliver Novotný (Šípkarsky klub Zlaté Moravce) a Nikolaj Bovan (Darts Club Trezor).
VIDEO: Finále Niké Dart Ligy 2025/2026 v čase od 8:45 min
V úvodnom dni nastane aj jedna zmena. Homolu, ktorý bude zbierať skúsenosti na PDC Development Tour v Anglicku, nahradí Vladimír Zatko.
Debutant Novotný má v prvom hracom dni mimoriadne náročný žreb, keďže sa stretne s Vindišom, Pivarčom či obhajcom trofeje Rosandičom. Bodový zisk z týchto zápasov by bol skôr prekvapením.
Novotného čaká aj vyzývateľ Váraljay, ktorý je v rebríčku o pätnásť miest nižšie, no body mu nedá zadarmo, pretože má na svojej strane obrovské skúsenosti.
Ďalšieho nového hráča Dudeka čakajú aj dva súboje proti klubovým spoluhráčom. Zápasy proti Mikovi a Čverhovi môžu mať preto špeciálny náboj.
Čverha má vynikajúcu formu, keď na MSR skončil strieborný a očakáva sa jeho výhra. Dudek však bude chcieť v prvom dni brať nejaké body. Bude na to mať šancu napríklad aj v zápasoch s Hájekom či vyzývateľom Chovanom.
Naopak, obhajca titulu Rosandič bude chcieť pozbierať všetky body. Čakajú ho súboje s oboma vyzývateľmi a dvomi nováčikmi Novotným a Bovanom.
Program 1. hracieho dňa
- 1. časť: Rosandič - Chovan, Pivarč - Váraljay, Hájek - Bovan, Vindiš - Novotný
- 2. časť: Čverha - Sekereš, Zatko - Bernáth, Mika - Dudek, Rosandič - Váraljay
- 3. časť: Bovan - Chovan, Pivarč - Novotný, Hájek - Sekereš, Vindiš - Bernáth
- 4. časť: Čverha - Dudek, Zatko - Mika, Rosandič - Bovan, Novotný - Váraljay
- 5. časť: Sekereš - Chovan, Pivarč - Bernáth, Hájek - Dudek, Vindiš - Mika
- 6. časť: Čverha - Zatko, Rosandič - Novotný, Sekereš - Bovan, Bernáth - Váraljay
- 7. časť: Dudek - Chovan, Pivarč - Mika, Hájek - Zatko, Vindiš - Čverha
/zápasy sa začínajú 20. februára od 14.00 h/