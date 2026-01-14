Prestížnu ligu čaká finálový večer. Majster Slovenska očakáva tuhý boj o postup

Tri hracie dni, 91 zápasov, 800 odohratých legov, až 24 nerozhodných výsledkov, takmer stopäťdesiat 180-tok či vysoké zavretia nad 100 bodov priniesla základná časť jesennej edície Niké Dart Ligy 2025/2026.
Z dvanástich hráčov ostalo osem najlepších, ktorí zabojujú o titul šampióna tejto prestížnej súťaže slovenskej šípkarskej scény.
Počas nabitého šípkarského týždňa v Topoľčanoch (16.- 18. januára) sa uskutoční aj národný šampionát, pozostávajúci až z deviatich kategórii.
Dvaja nezdolaní hráči
Základná časť Niké Dart Ligy vyniesla na horné priečky tabuľky hráčov, ktorí neokúsili trpkosť prehry. Tomislav Rosandič aj Ľuboš Pivarč predviedli svoje kvality a vo vzájomnom súboji sa zrodila remíza 5:5.
Prvé miesto napokon patrí Rosandičovi, ktorý stratil body v štyroch zápasoch, zatiaľ čo Pivarč remizoval až sedemkrát (najviac spomedzi všetkých hráčov).
Bratislavský zástupca Pivarč dosiahol tiež najvyšší dlhodobý priemer na tri šípky (78,84), keď ako jeden z mnohých útočil na 80-bodovú hranicu.
VIDEO: Zápas Tomislav Rosandič - Ľuboš Pivarč v čase od 4:57:00 h
S odstupom jedného bodu na Pivarča sa usadil na treťom mieste ešte stále aktuálny majster Slovenska Štefan Hájek pred Jurajom Vindišom z DC Nitra.
Nasledovali dvaja 15-bodoví mladíci Matej Čverha a tiež Martin Homola, ktorý ešte pred posledným hracím dňom figuroval na nepostupovej priečke.
Homola sa však vynikajúcim posledným dňom, aj za pomoci najlepšieho skórovania 180-tok spomedzi všetkých hráčov (20) vyškriabal na šiestu priečku, čím si zabezpečil aj účasť v jarnej časti tejto súťaže.
Zatiaľ bez istoty jarnej časti ostali František Mika na siedmej pozícii a Miroslav Rajnoha, ktorý si zabezpečil play-off na základe lepšieho skóre.
Tomislav Rosandič vs. Miroslav Rajnoha
Súboj prvého proti ôsmemu má jasného favorita. Avšak, Rajnoha dokáže proti Rosandičovi vytiahnuť svoje najlepšie šípky a už raz prekvapenie v podobe postupu cez lídra AD Dart Clubu Hlohovec v play-off predviedol.
Obaja bojovali na Q-school o profesionálnu PDC kartu. Rosandič postúpil do druhej fázy a zdá sa, že má lepšiu formu ako hráč klubu zo Zlatých Moraviec.
"Miro proti mne vždy odohrá kvalitný zápas. Posledné 3-4 vzájomné duely hral priemer možno aj 80 bodov a bolo to vyrovnané až do konca," vraví Rosandič.
Ľuboš Pivarč vs. František Mika
Aj obhajca titulu v tejto súťaži sa predstavil na Q-school v Nemecku, kde ale nebol so svojimi výsledkami príliš spokojný.
"Bral som to aj ako dobrú prípravu na MSR a finálový večer Niké Dart Ligy, ale ako každý vie, moc sa mi nedarilo. Tento týždeň sa preto musím dať herne dokopy," povedal Pivarč pred zápasom s Mikom.
Obaja už vedia, aké je to vyhrať celú súťaž a preto ani bardejovského hráča netreba odpisovať. V základnej časti nemal Mika herné výkyvy, predvádzal stabilné výkony a prehral iba tri z 13 stretnutí.
Štefan Hájek vs. Martin Homola
Jeden zo štvrťfinálových šlágrov či zápas bez favorita. Obaja hráči vedia predvádzať skvelé skórovanie aj vysoké zatvárania nad 100 bodov.
Zo začiatku základnej časti mal Homola (DC Podunajské Biskupice) slabšiu úspešnosť na zatváraní, čo ho pripravilo o niekoľko bodov v dôležitých chvíľach.
Obaja však načasovali formu a v poslednom hracom dni boli najlepšími hráčmi. Napokon Hájek získal o tri body viac, no lepší priemer mal Homola.
"Martin je hráč so stále zlepšujúcou sa hrou, s obrovskými ambíciami a možno s najlepšou povahou na šípky. Bude to tuhý boj. Rozhodne spojenie dobrého skórovania a koncovky," hovorí Hájek z DC Nové Zámky.
Juraj Vindiš vs. Matej Čverha
Ostrieľaná stálica a hrajúca legenda Vindiš už dosiahol v šípkach na Slovensku takmer všetko a tentokrát bude vo štvrťfinále čeliť mladíckej dravosti.
Čverha je napriek mladému veku už zopár sezón usadený medzi najlepšími hráčmi Slovenska a predvádza rýchlu a agresívnu hru.
Vindiš vie, aké je to vyhrať Majstrovstvá Slovenska a Niké Dart Ligu v jednom roku, no Čverha podobný scenár nebude chcieť dovoliť. Zápas rozhodne lepšia aktuálna forma, ktorú si hráči do Topoľčian dovezú.
"Maťo je mladá puška, no budem robiť všetko pre to, aby som vyhral. Každý zápas sa začína od 0:0 a bude záležať na zatváraní. Myslím si, že ak niekto odskočí trebárs o tri legy, bude už ťažké to dohnať," povedal Vindiš.
Základná časť Niké Dart Ligy
P.
Meno
Z
V
R
P
Skóre
Priemer
180
Body
1.
Tomislav Rosandič
13
9
4
0
75:42
77,89
7
22
2.
Ľuboš Pivarč
13
6
7
0
71:46
78,84
12
19
3.
Štefan Hájek
13
8
2
3
68:51
76,33
13
18
4.
Juraj Vindiš
13
6
4
3
66:52
77,60
10
16
5.
Matej Čverha
13
6
3
4
65:51
77,71
13
15
6.
Martin Homola
13
6
3
4
60:56
78,15
20
15
7.
František Mika
13
4
6
3
60:58
74,04
10
14
8.
Miroslav Rajnoha
13
5
2
6
55:52
75,00
17
12
9.
Vladimír Zatko
13
6
0
7
49:57
76,57
10
12
10.
Ivan Čulák
13
3
4
6
54:63
71,77
2
10
11.
Jozef Sekereš
13
2
4
7
56:70
73,43
10
8
12.
Marek Bača
13
2
4
7
46:68
72,37
10
8