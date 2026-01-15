Hájeka čaká náročná obhajoba. O slovenské tituly zabojuje rekordný počet hráčov

Vrcholom sezóny v steelových šípkach sú tradične majstrovstvá Slovenska, ktoré opäť po roku bude hostiť Mestská športová hala v Topoľčanoch.
Vo všetkých kategóriách sa očakáva rekordná účasť hráčov zo všetkých kútov republiky, ktorí sa pokúsia zaskočiť ostrieľané mená šípkarskej scény.
Navyše, sponzor podujatia si pre účastníkov starších ako 18 rokov pripravil prekvapenie v podobe žrebov, vďaka ktorým môžu vyhrať aj vtedy, ak by sa im v samotných zápasoch pred terčom nedarilo.
Od rána až do nočných hodín
Ako býva zvykom, šípkami bude nabitý už piatok. Pred hlavnou časťou MSR sa totiž odohrajú štvrťfinálové a tiež oba semifinálové duely Niké Dart Ligy.
Pokračuje juniorská extraliga a tiež budú známi prví majstri Slovenska v kategóriách mládeže do 23 rokov a veteránov nad 55 rokov. K tomu pribudne aj zahrievací warm up turnaj pred sobotným hlavným hracím dňom.
Sobota bude herne aj organizačne veľmi náročná. Začne sa od 10.00 h hlavným turnajom mužskej kategórie, kde sa očakáva najpočetnejšie zastúpenie. V rovnakom čase začnú juniori aj juniorky do 18 rokov.
Od 13.00 h sa rozohrajú ženské majstrovstvá Slovenska a taktiež kategórie U13. Pre rýchlo vypadnutých budú približne od 15:00 h nachystané aj doplnkové B-turnaje, aby si hráči a hráčky, čo najviac schuti zahrali.
Program od 18.00 h otvorí na streamovanom terči finálový súboj Niké Dart Ligy. Po tomto budú nasledovať súboje v kategóriách juniorov, U18, žien a na záver očakávané finále v mužskej kategórii.
Dlhú šípkarsku sobotu uzavrie v nočných hodinách turnaj o titul majstrov Slovenska vo dvojiciach a nedeľa ako obvykle patrí súťažiam družstiev.
Dva tituly za jeden deň?
Nevyspytateľný KO formát môže priniesť množstvo prekvapení, pretože jediné zaváhanie znamená stopku v turnaji a koniec nádejí na titul.
Medzi mužmi ho bude obhajovať Štefan Hájek, ale konkurencia je veľká.
K favoritom patrí vedúci muž rebríčka Tomislav Rosandič, ktorý sa nedávno vrátil z bojov o profesionálnu PDC kartu, kde postúpil do finálnej časti.
Netreba odpisovať ani ostrieľaných hráčov ako Pivarč, Zatko či Vindiš, ktorí sa v takýchto turnajoch dokážu vybičovať k vynikajúcim výkonom.
Formu majú aj bardejovskí hráči Čverha s Mikom, finalista posledného Slovenského pohára Dudek či najlepší Slovák v Q-School Homola.
Teoreticky môže nastať aj taká situácia, že jeden z popredných hráčov získa v sobotu dva tituly, k čomu bol vlani blízko Hájek. Vo finále MSR zdolal Vindiša, ale v rozhodujúcom dueli Niké Dart Ligy nestačil na Rosandiča.
U žien bude okruh favoritiek menší. Ako vždy sa ráta hlavne s Martinou Sulovskou a Luciou Jankovskou, ktoré budú cieliť jedine na titul.
Katarína Nagyová je taktiež veľkou hrozbou pre ostatné hráčky a v poslednom období sa do popredia tlačí aj reprezentantka Mária Kormančíková.
Medzi juniormi a juniorkami každoročne stúpa počet aj kvalita hráčov, čo sľubuje napínavé súboje o titul. V kategórii U18 si bude chcieť napraviť chuť najmä Martin Brindzko, ktorý vlani vypadol už v prvom kole.