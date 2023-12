Riaditeľ Nemeckého šípkarského zväzu podporuje konzumáciu alkoholu: Môže hráčom pomôcť

"Na jednej strane alkohol nepriamo zvyšuje výkonnosť. Vďaka jeho konzumácii sa hráči nestávajú lepšími šípkarmi, ale môže im to pomôcť zvládať situácie pod tlakom a dostávať nervozitu pod kontrolu.

Uviedol to napriek tomu, že dlhodobým cieľom zväzu je dosiahnuť, aby na súťažiach nepili alkohol vôbec.

Výkonný riaditeľ organizácie PDC Matthew Porter nevidí v jeho konzumácii žiadnu výhodu.

"Šípkari musia hrať na pódiu, pod vysokým tlakom a dlhý čas. Musia preukázať mimoriadne vysokú úroveň koncentrácie.

Teraz si každý môže položiť otázku, ako by to zvládol pod vplyvom alkoholu. Neboli by ste schopní hrať na svojej najlepšej úrovni," argumentoval Porter.