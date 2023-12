Oslavuje kebabom, jeho popularita rastie. Už sa špekuluje o jeho ceste do finále

Na MS v šípkach 2024 postúpil už do tretieho kola, za 24 hodín zvládol dva duely.

Aj to však stačilo na výhru proti poslednému šampiónovi UK Open, ktorému dovolil uhrať len jeden set a dokopy osem legov.

Potenciálna cesta do finále

V treťom kole narazí mladík na Matta Campbella z Kanady, ktorý prekvapivo vyradil v druhom zápase trinástku Jamesa Wadea.

Sky Sports sa pozrel detailnejšie na to, aká cesta môže čakať tínedžera až do prípadného finále. Ak by zdolal Campbella, môže sa v osemfinále stretnúť s nasadeným Holanďanom Raymondom van Barneveldom.