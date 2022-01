Kedysi mal štrnásť libier na týždeň, introvert dnes baví šípkarsky svet

BRATISLAVA. Poznajú ho aj tí, ktorí šípky často nesledujú. Je neprehliadnuteľný. Hráva vo farebných nohaviciach, na ľavej strane hlavy má namaľovaného hada a jeho číro by mu mohol závidieť aj slovenský futbalista Marek Hamšík.

Škót Peter Wright sa v pondelok stal druhýkrát majstrom sveta. Ak zoberieme do úvahy len svetové šampionáty pod hlavičkou PDC, je iba šiestym šípkarom, ktorý má v zbierke viac ako jeden titul.

A boli to práve majstrovstvá sveta, ktoré mu pred pár rokmi zmenili život a zachránili kariéru. Pokiaľ by v nich neuspel, dnes by z neho šampión nebol.