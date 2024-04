Diváci bučali, on ich provokoval. Veľký talent zaujal v Liverpoole výkonmi aj gestom

BRATISLAVA. Anglický šípkar Luke Littler vedel, že v 13. hracom kole prestížnej Premier League nebude pre fanúšikov obľúbencom číslo jeden. Ako veľký fanúšik Manchestru United sa predstavil v liverpoolskej M&S Bank Arene s kapacitou 8500 divákov. Väčšina z nich ho privítala bučaním. Sedemnásťročný mladík si to však užíval a ešte prilial olej do ohňa.

Pri nástupe na prvý zápas s Gerwynom Priceom ukázal divákom skóre 2:0, čím narážal na prehru Liverpool FC v mestskom derby proti Evertonu.

VIDEO: Luke Littler provokoval fanúšikov Liverpool FC

Jeho gesto bolo provokatívne, no aj úsmevné. Littler postupne akoby preberal rolu šoumena svetových šípok a aj diváci v Liverpoole ho rešpektujú. Až tak populárny by však nebol, keby nemal výsledky. Svoje kvality ukázal aj vo štvrtok, keď vyhral všetky tri zápasy a odniesol si prémiu 10-tisíc libier. Littler pri svojom debute v Premier League ovládol už tretí hrací večer, celkovo vyhral najviac zápasov a s náskokom piatich bodov vedie tabuľku.

"Vedel som, akú atmosféru môžem čakať. Vždy sa však rád spojím s davom a potom hrám na pódiu s úplnou slobodou," povedal pre Sky Sports. Prežil päť šípok súpera na víťazstvo Finalista tohtoročných majstrovstiev sveta bol spokojný so svojim výkonom v Liverpoole, no nechýbalo veľa a skončil by pred bránami finále. Tenisovou terminológiou prežil až päť mečbalov súpera. V semifinále dlho ťahal s Nathanom Aspinallom za kratší koniec. Obaja sú dobrí kamaráti a hoci bol Littler favoritom, po siedmich legoch prehrával 2:5. VIDEO: Zostrih z celého večera Premier League v Liverpoole

Následne však Aspinall v deviatom legu premárnil dve šípky na víťazstvo, v desiatom ďalšie dve a v rozhodujúcom legu minul aj pokus na stred. "Nathan sa bude na seba hnevať. Šťastie hrá v živote veľkú úlohu. Bol to zábavný zápas a všetci si ho užili," napísal Wayne Mardle na sociálnej sieti X. Kým semifinále bolo v prípade Littlera trochu rozpačité, do finále vstúpil vo veľkom štýle. Získal úvodných päť legov, a tak bol blízko k tomu, aby sa v tomto ročníku Premier League postaral o prvé víťazstvo na nulu.

Jeho finálový súper a majster sveta z roku 2018 Rob Cross to však nepripustil a dvoma získanými legmi zmiernil svoju prehru na 2:6. "Cítil som sa komfortne a som šťastný, že som vyhral. Prišiel som sem získať ďalšie body a dúfam, že teraz som už v play-off," povedal Littler. Čaká ho turnaj blízko Slovenska Do konca základnej časti zostávajú ešte tri turnaje a hoci Littler matematicky ešte nemá istú účasť v TOP 4, pripravila by ho o ňu veľká zhoda okolností. Michael Smith by musel vyhrať všetky zostávajúce podujatia, Littler prehrať už vo štvrťfinále a aj ďalšie výsledky by museli do seba zapadnúť. Momentálne má sľubný náskok nielen v boji o postup, ale je pravdepodobné, že sa mu podarí vyhrať základnú časť a do O2 Areny pôjde ako nasadená jednotka.

"V posledných týždňoch vyzeral súboj o play-off veľmi tesne. Som rád, že som sa odpútal. Ak by som sa udržal na prvom mieste, bolo by to skvelé," dodal. V ďalšom kole Premier League v Aberdeene bude jeho štvrťfinálovým súperom Aspinall. V prípade postupu by Littler vyzval v boji o finále víťaza duelu medzi Michaelom Smithom a domácim Petrom Wrightom.