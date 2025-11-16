Šípky majú najmladšiu svetovú jednotku. Kúzelný Luke nadviazal na majstrovský titul

LONDÝN. Majster sveta v šípkach Luke Littler sa stane najmladšou svetovou jednotkou v tomto športe vo veku 18 rokov po nedeľňajšom víťazstve 16:9 nad Dannym Noppertom v semifinále Grand Slamu v šípkach v anglickom Wolverhamptone.
Angličan Littler, ktorý sa v januári stal najmladším majstrom sveta v tomto športe vo veku 17 rokov, bude na čele svetového rebríčka Professional Darts Corporation (PDC) bez ohľadu na výsledok finále proti Lukeovi Humphriesovi, aktuálnej svetovej jednotke, ktoré je na programe neskôr v nedeľu.
„Nie sú to ani dva roky, čo som na okruhu, a už som svetová jednotka. Úloha splnená… ale dnes večer ma čaká ešte väčší zápas,“ povedal Littler pre Sky Sports.
Michael van Gerwen, ktorý prehral s Littlerom v tohtoročnom finále majstrovstiev sveta, bol doteraz najmladšou svetovou jednotkou v šípkach. Na čelo rebríčka PDC sa dostal v roku 2014 vo veku 24 rokov.