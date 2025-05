Nedávno bavil ľudí v Bratislave. Humphries oslavuje víťazstvo, ktoré mu doteraz chýbalo

Obaja finalisti si po záverečnom zápase súťaže prilepšili aj finančne. Kým víťaz získal 275-tisíc libier, Littler si prišiel na 125-tisíc libier.

"Nikto nemá rád prehry, ale je to v poriadku. Som rád, že je to za mnou, bolo to ťažkých 17 týždňov. Som veľmi rád, že sa to skončilo, aj keď som skončil druhý. Vrátim sa budúci rok," povedal 18-ročný tínedžer.

VIDEO: Zostrih finálového večera Premier League of Darts