Shiffrinovej výkon má rezervy, no môže stačiť na rekord. Vlhová chváli inú favoritku

Okrem zlata z obrovského slalomu má striebro a bronz zo slalomu, no podujatie v rakúskom Saalbachu bude bez jej mena v štartovej listine.

BRATISLAVA. Svetový šampionát v zjazdovom lyžovaní vstupuje do svojej záverečnej tretiny, ktorá bude v znamení technických disciplín.

Túto sezónu však začala smolným pádom v Söldene , pri ktorom si zranila pravý členok. Odvtedy sa ešte dvakrát predstavila vo Svetovom pohári, no v Semmeringu a Kranjskej Gore nedokončila už prvé kolo.

Pre Jančovú to bude druhý štart na majstrovstvách sveta. Pred dvoma rokmi obsadila v obrovskom slalome v stredisku Méribel-Courchevel 32. miesto, pričom po prvej jazde strácala na top 30 len 0,62 sekundy.

Napriek absencii olympijskej víťazky z Pekingu, bude mať Slovensko v technických disciplínach početné zastúpenie. Od štvrtka do nedele budú v akcii Rebeka Jančová a tiež kvarteto jej mužských kolegov.

"Je to iné. Človek v televízii vidí aj niečo, čo obvykle nemá čas riešiť. Na preteky sa nepozerám ako bežný fanúšik, ale všímam si techniku a detaily.

V Saalbachu som prvýkrát, nikdy som na tomto kopci nestála. Boli sme sa pozrieť do cieľa, videla som reliéf trate a myslím si, že je veľmi zaujímavá," povedala Jančová v rozhovore pre Zväz slovenského lyžovania.

"Absolvovali sme veľmi dobré tréningy v Pozza di Fassa aj Toblachu a myslím si, že som pripravená na štart obrovského slalomu. Chcem podať čo najlepší výkon, ísť naplno a uvidíme ako to výsledkovo dopadne.

V rámci tímovej súťaže predviedol agresívnu jazdu, v ktorej sa nevyhol chybám, no napokon prišiel do cieľa. V konkurencii 36 pretekárov dosiahol 17. slalomový čas a prispel k 22. miestu Slovenska.

Podľa slov šéfa chorvátskeho lyžovania Vedrana Pavleka sa Ljutičová na začiatku sezóny hľadala, keďže zmenila značku lyží, no rýchlo si zvykla.

"Moment, keď som sa uistil, že môže vyhrávať, bola spodná časť druhej jazdy v Gurgli. Prešla ju ako Janica Kosteličová v najlepších časoch.

Zrinka je už v pozícii, keď nehovorí o pódiu, ale o tom, že ide vyhrať. Niekedy to vyjde, niekedy nie, ale s tímom robia všetko pre to, aby to vyšlo čo najčastejšie," vravel Pavlek pre web Sportske Novosti.

Jej výkony ocenila aj Vlhová: "Je to super, že takto lyžuje a darí sa jej. Naozaj sa na ňu dobre pozerá. Je mladá, sympatická a ľudia ju majú radi. Myslím si, že je favoritkou, ale sú tam aj ostatné baby na čele s Mikaelou."