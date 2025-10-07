Severných Írov netrápia zranenia. Z domáceho dvojzápasu chcú vyťažiť čo najviac

Futbalisti Severného Írska (Autor: SITA/AP)
TASR|7. okt 2025 o 16:00
BELFAST. Futbalovú reprezentáciu Severného Írska netrápia pred októbrovými duelmi kvalifikácie MS 2026 proti Slovensku (10. októbra) a Nemecku (13. októbra) žiadne zranenia.

Podľa trénera Martina O´Neilla je v tíme dobrá nálada.

„Všetci hráči prišli na zraz zdraví, nikoho netrápia problémy. Hrať pred domácimi fanúšikmi v Belfaste je vždy niečo výnimočné a chceme z dvojzápasu so Slovenskom a Nemeckom vyťažiť čo najviac," uviedol O´Neill pre oficiálnu webovú stránku Severoírskej futbalovej asociácie.

Ostrovania sú zatiaľ v tabuľke kvalifikačnej A-skupiny na treťom mieste so ziskom troch bodov. V úvodnom dueli zvíťazili v Luxembursku 3:1, na pôde favorizovaného Nemecka prehrali o tri dni neskôr 1:3.

Tabuľka skupiny A

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Severných Írov netrápia zranenia. Z domáceho dvojzápasu chcú vyťažiť čo najviac
dnes 16:00
