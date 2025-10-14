Škaredé víťazstvo, priznal Nagelsmann. Severní Íri sa bili s Nemcami o každú loptu

BELFAST. Nemecký útočník Nick Woltemade strelil svoj premiérový gól v národnom drese a zariadil víťazstvo 1:0 nad odvážne hrajúcim Severným Írskom.
Nemecko si vďaka tomu udržalo prvé miesto vo svojej kvalifikačnej skupine o postup na majstrovstvá sveta.
Windsor Park žil futbalom – domáci tím bol po dvoch nedávnych víťazstvách plný sebavedomia, hoci minulý mesiac prehral v Nemecku 1:3. O zápase nakoniec rozhodol jediný moment, keď sa center odrazil od Woltemadeho ramena do siete.
Nemecko má v A-skupine deväť bodov a vedie pred Slovenskom, ktoré zdolalo Luxembursko 2:0, vďaka lepšiemu skóre. Severné Írsko je tretie so šiestimi bodmi. Víťaz skupiny postúpi priamo na šampionát, druhý tím čaká baráž.
Nemci vstúpili do kvalifikácie nečakanou prehrou 0:2 na Slovensku – ich prvou vonkajšou porážkou v kvalifikácii MS –, no do Belfastu pricestovali povzbudení dvoma výhrami. Tentoraz však museli o tri body tvrdo bojovať.
„Nebolo to z našej strany najkrajšie stretnutie,“ priznal tréner Julian Nagelsmann pre RTL.
„Atmosféra bola neuveriteľne emotívna. Museli sme makať na každú odrazenú loptu, bojovať o každý dotyk. Nakoniec rozhodla štandardka – veľa ich nacvičujeme, pretože sú dôležité. Bolo to škaredé víťazstvo, ale najdôležitejšie sú tri body.“
Severní Íri odolali úvodnému tlaku a dokonca si na chvíľu mysleli, že sa ujali vedenia. Brankár Bailey Peacock-Farrell nakopol loptu do šestnástky, kde ju Daniel Ballard poslal do siete, ale gól neplatil pre ofsajd.
Rozhodujúci moment prišiel v 31. minúte, keď po rohovom kope Woltemade prehlavičkoval Isaaca Pricea a lopta sa od jeho ramena odrazila do brány.
„Bol to pre mňa veľmi dôležitý gól, môj prvý za reprezentáciu,“ povedal šťastný strelec. „Je trochu symbolické, že padol ramenom. Najdôležitejšie je, že máme tri body.“
VIDEO: Gól Woltemadeho proti Severnému Írsku
Severné Írsko mohlo ešte do prestávky vyrovnať, no Jamie Reid po skvelej akcii Ethana Galbraitha vypálil nepresne a Alistair McCann z otočky trafil tesne vedľa.
Krátko po zmene strán mohol náskok zvýšiť Karim Adeyemi, no v samostatnom úniku netrafil bránu. Domácich to povzbudilo a začali hrať odvážnejšie.
Brankár Oliver Baumann musel likvidovať pokusy Sheu Charlesa a Galbraitha. Na druhej strane Peacock-Farrell vyrazil strelu Sergea Gnabryho na roh, no práve Severní Íri mali v závere viac šancí.
Galbraith namieril tesne nad a pokus Calluma Marshalla z uhla Baumann pokryl. Nemecko udržalo tesné vedenie a zaznamenalo jedenáste víťazstvo v rade nad Severným Írskom.
„Nemyslím si, že medzi tímami bol veľký rozdiel,“ povedal obranca Trai Hume pre BBC. „Škoda inkasovaného gólu po štandardke, pretože v nich sme zvyčajne silní. Atmosféra bola fantastická ako vždy, o to viac nás mrzí, že sme nezískali body.“