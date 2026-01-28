Odmietli zaručiť účasť Rusov a Bielorusov. Estónsko to vyšlo draho a prišlo o ME

Majstrovstvá Európy v šerme, ktoré sa mali konať v júni v Tallinne, boli presunuté do francúzskeho mesta Antony neďaleko Paríža.
Podľa estónskych médií o tom rozhodla Medzinárodná šermiarska federácia (FIE) kvôli tomu, že estónske úrady odmietli zaručiť, že vpustia na šampionát ruských a bieloruských reprezentantov.
Vedenie FIE v novembri zmiernilo podmienky na to, aby šermiari z týchto krajín mohli napriek ruskej invázii na Ukrajinu štartovať ako neutrálni športovci v medzinárodných súťažiach.
"Pôvodne sa športovci z Ruska a Bieloruska mohli zúčastňovať na individuálnych disciplínach s neutrálnym štatútom, ak neboli spojení s armádou. Neskôr bola táto požiadavka zrušená. Teraz športovec môže byť členom (ruských) ozbrojených síl, "uviedol generálny sekretár estónskeho šermiarskeho zväzu Aivar Paalberg.
Tallinn sa na organizovanie majstrovstiev Európy chystal od roku 2024. FIE o zmene dejiska rozhodla 14. januára a v minulých dňoch sa informácia dostala na verejnosť.
"Estónsko nemôže poskytnúť záruku, že všetkým, ktorí sa chcú zúčastniť na majstrovstvách Európy v šerme, bude umožnené vstúpiť do krajiny. Postoj vlády bol jasný.
Športovci z agresorských štátov víza nedostanú. Platí nulová tolerancia a výnimky neexistujú, "povedal námestník generálneho tajomníka ministerstva pre šport Raido Mitt stanicu ERR.