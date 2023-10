Šéf športu RTVS: Hokejový zväz obišiel pri extralige všetkých. MS chceme získať späť

V decembri 2021 spustila RTVS športový kanál, ktorý súperí o priazeň diváka v tvrdej konkurencii domácich a zahraničných vysielateľov i čoraz populárnejších streamovacích služieb. „Možno bude menej hokeja a futbalu, ale stále sa bude načo pozerať a slovenského športu bude veľa,“ hovorí o ponuke na najbližšie obdobie riaditeľ sekcie športu RTVS JÁN ŽGRAVČÁK. Nová sezóna hokejovej extraligy opäť rozpútala medzi fanúšikmi debatu o vysielacích právach. RTVS neprišla len o prenosy z najvyššej súťaže, ale prakticky o celý hokej vrátane MS juniorov a MS elitnej kategórie, ktoré odvysiela Joj šport. Čo to pre vás znamená?

Je symptomatické a aj absurdné, že medzi fanúšikmi sa rozbehne debata, až keď hľadajú, kde sa bude vysielať extraliga. Je to samozrejme v poriadku, lebo niekde sa vysiela. Ale je hrozné, že debata o prenosoch sa nerozbehla vtedy, keď mala. Podľa našich informácií podpísal Slovenský zväz ľadového hokeja s televíziou JOJ zmluvu pred dvoma rokmi. Bez akejkoľvek debaty s partnermi, s odbornou verejnosťou, s fanúšikmi a my sme sa dostali do neriešiteľnej situácie.

V rozhovore si prečítate aj... Prečo RTVS nevysiela prenosy z hokejovej extraligy?

Bude sa RTVS uchádzať o vysielacie práva na futbalové MS 2026?

Ako si podelila zápasy kvalifikácie EURO 2024 so spoločnosťou AMS?

Ktoré preteky SP v lyžovaní odvysiela RTVS a ktoré konkurencia?

Hokejový zväz mal na to, ako vlastník vysielacích práv, predsa právo. To nespochybňujem, ale mal právo urobiť to bez diskusie? Bez toho aby o tom informoval dlhoročného partnera? Slovenská televízia odvysielala 27 z 30 ročníkov hokejovej extraligy. Mal právo sa nerozprávať o tom s hokejovými klubmi?

Chápal by som to, keby kvalita vysielania na našej strane bola zlá a ak by RTVS platila málo a zväz sa len pokúšal zlepšiť to. Lenže nič z týchto podmienok neplatilo. V minulej sezóne zaplatila RTVS bezkonkurenčne najviac za hokej ako sa kedy platilo a tie sumy kontinuálne narastali v ostatných rokoch. Dopadlo to tak, že hokejový zväz dodatočne podpisoval s JOJ finančné dorovnanie zmluvy, keďže pôvodná bola preň nevýhodná. Odviedli sme za tie roky kus dobrej práce, živé prenosy sme posunuli na bezkonkurenčnú úroveň, aj preto ma mrzí tvrdohlavosť a absencia komunikácie zo strany hokejového zväzu. Nemohli ste urobiť viac, rokovať s hokejovým zväzom skôr? Na hokejovú extraligu sme mali zmluvu na tri roky a dvojročnú opciu. Hokejový zväz podpísal novú zmluvu v druhom roku jej trvania. Napadlo by niekomu iniciovať rokovania o novej zmluve, keď máme jednu platnú a podpísanú? Asi nie. Keď som prišiel do RTVS a videl som podmienky opcie, okamžite som rokoval s klubmi a vyzývali sme hokejový zväz, ale už bolo neskoro. Zväz na naše výzvy nereagoval. Dohodol sa poza chrbát všetkých. Nevedeli o tom ani kluby, partneri, zrazu vyplávalo na povrch, že zmluvy sú podpísané.

RTVS odvysielala 27 z 30 ročníkov hokejovej extraligy. V tejto sezóne sa domáci hokej presunul na stanicu Joj Šport a opäť ho vysiela aj kanál Sport 1. (Autor: ILUSTRAČNÉ FOTO - TASR)

Hokejový zväz argumentuje tým, že uprednostnil televíznu spoločnosť, ktorá vysiela aj druhú najvyššiu súťaž či mládežnícke turnaje, čiže predal vysielacie práva na celý hokej v jednom balíku. Čo sa týka reprezentácie: vysielali sme všetky zápasy, aj dvadsiatky. Jediný argument bol, že sme nemali osemnástku, ale podľa kolegov sme takú ponuku od zväzu ani nedostali. Brali by sme ju, veď sme vysielali všetko. Ctíme si, že treba podporovať aj mládež. Zväz sa však rozhodol celý balík hokeja posunúť do televízie JOJ.

Rokovali ste s televíziou JOJ aj o získaní sublicencie na vysielanie prenosov z extraligy? Dali sme ponuku, rokovalo sa o sume aj o výbere zápasu. Na všetkom sme sa dohodli, ale predstavenstvo TV JOJ to napokon zamietlo. Mali sme záujem o sublicenciu na jeden zápas. Spoločnosť AMC Networks (prevádzkuje stanice Sport 1 a Sport 2 - pozn. red) sa uchádzala o sublicenciu na dva zápasy. Nám by to neprekážalo, ale AMC si neželalo, aby sme extraligu vysielali aj my. Inak by svoju ponuku stiahli. A keďže ich ponuka bola na dva zápasy, TV JOJ ju odobrila. Prejdime na futbal. Prečo si delíte zápasy slovenských zástupcov Slovana a Trnavy v Európskej konferenčnej ligy so spoločnosťou AMC Networks a podľa akého kľúča sa rozhodujete, ktorý zápas ponúknete? Nedelíme si ich. Pred dvoma rokmi sme podpísali trojročnú zmluvu, ktorá znela na prvý výber zo zápasov Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy. Zdôrazňujem, prvý výber. Nemohli sme tušiť, či sa do skupinovej fázy dostane v niektorej sezóne jeden slovenský klub alebo dva. Druhý výber má podľa zmluvy AMC, tak to bolo aj doteraz. To, ktorý zápas odvysielame, má na starosti naše programové oddelenie. Najskôr sme si vybrali domáci zápas Slovana Bratislava s Klaksvíkom, druhý sme zvolili súboj Fenerbahce Istanbul v Trnave, a potom budeme vyberať podľa výsledkov a postavenia oboch našich zástupcov v tabuľke.