Hlavaj spomína na kazašské nájazdy: Šiel som na párky a utieral si z úst kečup aj horčicu

„Vždy je to ťažké, lebo chcete v tom zápase chytať, ale bránka je len jedna a tréneri rozhodli inak,“ rozhovoril sa po sobotňajšom tréningu.

Druhý súboj odohrajú Slováci v nedeľu krátko popoludní proti Kazachstanu. Kto bude v bránke, Hlavaj neprezradil.

„Ja už to viem, ale nechám si to pre seba. Tréneri nám to prezradia v dostatočnom predstihu, aby sme sa mohli pripraviť.

Ja si vtedy doprajem spánok aj cez obed alebo poobede, naštudujem na videu nejakých hráčov súpera, ale nie je to nič špeciálne,“ uviedol.