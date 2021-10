ONLINE: Šachtar Doneck - Real Madrid (Liga majstrov)

Šachtar Doneck



Ukrajinský tím sa do skupinovej fázy kvalifikoval cez dve predkolá, prešiel cez KRC Genk a AS Monaco. Úvod mu ale nevyšiel vôbec, pretože hneď prehral so Šerifom Tiraspoľ 0:2. Následne však uchmatol aspoň bod Interu Miláno. Momentálne je aj tak v tabuľke na poslednom mieste. V rámci domácej súťaže Šachtar Doneck patrí na druhé miesto s 26 bodmi, tri stráca na Dynamo Kyjev. Prehral zatiaľ iba raz. V rámci všetkých súťaží strelil Lassina Traoré 9 gólov, lenže pre zranenie bude chýbať až sedem mesiacov.



Real Madrid CF



"Los Blancos" vstúpili do skupinovej fázy Ligy majstrov výborne, keď po góle Rodryga porazili na San Sire domáci Inter, lenže následne doma šokujúco prehrali proti Šerifu Tiraspoľ 1:2 a nepotvrdili úlohu favorita. V tabuľke sú práve za moldavským tímom na druhom mieste. V rámci La Ligy minulý víkend Real Madrid nehral, duel s Bilbaom bol odložený. Zatiaľ vo 8 zápasoch získal 17 bodov za päť výhier, dve remízy a jednu prehru. Karim Benzema vo všetkých súťažiach strelil 10 gólov a pridal 7 asistencií.