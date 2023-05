Carlsen sa bude snažiť dokázať, že Tingovi titul len požičal, vraví slovenský veľmajster

"Šach je krutý. Spravíte 40 dobrých ťahov, potom jeden zlý a stojí vás to partiu. Pokiaľ je tá chyba natoľko výrazná, tak partiu prehráte, alebo remizujete. To sa stalo v dvanástej partii. Ale ani Ting nie je zase stroj," vraví slovenský veľmajster IGOR ŠTOHL.

Novým majstrom sveta v klasickom šachu sa stal po napínavom priebehu Číňan Ting Li-žen (anglosaský prepis jeho mena je Ding Liren, pozn.). Titul si proti Janovi Nepomňaščemu vybojoval až v tajbrejku. V kľúčových momentoch doplatil na chyby. Dlho sa zdalo, že titul získa, no v priebehu chvíle sa dostal do totálneho kolapsu.

Štyri rezultáty po sebe to bolo nebývalé. Hrali naplno, snažili sa nájsť nové cesty. Nehrali obohraté otvorenia a z toho vyplývali aj chyby, a keď robíte chyby, to vytvára šance pre rezultatívne partie. Väčšina partií síce aj tak skončila remízou, ale šesť rezultatívnych partií zo štrnástich bolo oproti predchádzajúcim zápasom o majstra sveta plus a zvýšilo to atraktivitu súboja.

Tingovi akoby úvod nevyšiel najlepšie a v jednej partii sa dostal do časovej tiesne. Akoby zamrzol. Čo to o ňom hovorí?

Podľa mňa bol Nepomňaščij výborne pripravený. Pred súbojom aj bol miernym favoritom, čo sa spočiatku prejavovalo. Začal veľmi dobre. V prvej ho dosal pod tlak, druhú dokonca s čiernymi vyhral, ale potom sa Ting dostal späť, no po prvej polovici zápasu stále prehrával o bod a vyzeralo to, že Nepomňaščij smeruje k víťazstvu. Kritická bola dvanásta partia.

Ting si potreboval vytvoriť šance, aby vyrovnal, ale prepískol to a dostal do zlej pozície. Nepomňaščij v tej chvíli akoby sa vrátil do momentu, ktorý zažil s Carlsenom, bol netrpezlivý a rozbil svoju pozíciu. Z nádejnej pozície sa v priebehu pár ťahov dostal až do úplného kolapsu a Ting vyrovnal.

Dvanásta partia akoby bola bodom zlomu.

Jednoznačne. Aj po tých dobrodružstvách z úvodu to až do tejto partie vyzeralo, že Nepomňaščij smeruje k svojmu cieľu. Navyše v dvanástej partii mohol zvýšiť na 7:5. Keby sa to stalo, ani by sa nehralo štrnásť partií. V ďalšej mal Ting čierne a vo veľmajstrovskom šachu sa len málokedy podarí vyhrať čiernymi.