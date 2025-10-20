Smutná správa pre svet šachu. Vo veku 29 rokov nečakane zomrel americký veľmajster

Daniel Naroditsky.
REUTERS|20. okt 2025 o 22:28
Okrem súťaženia sa venoval aj streamingu.

NEW YORK. Americký šachový veľmajster Daniel Naroditsky nečakane zomrel vo veku 29 rokov, oznámila jeho rodina v pondelok vo vyhlásení, ktoré zverejnil jeho klub Charlotte Chess Center.

„S veľkým zármutkom oznamujeme neočakávané úmrtie Daniela Naroditského,“ uviedla rodina. „Daniel bol talentovaný šachista, komentátor a pedagóg, ako aj vážený člen šachovej komunity.“

Príčinu smrti neuviedli.

Naroditsky, ktorý sa narodil v Kalifornii v roku 1995, patril medzi najznámejšie postavy amerického šachu. Ako bývalý mládežnícky majster sveta získal titul veľmajstra v roku 2013.

Okrem súťaženia – minulý rok skončil deviaty na majstrovstvách sveta v bleskovom šachu – bol známy aj ako populárny komentátor, autor a online učiteľ. Pravidelne streamoval na platformách ako Twitch a YouTube.

Z celého šachového sveta prichádzajú prejavy sústrasti, hráči aj fanúšikovia chvália jeho učiteľské schopnosti a priateľskú povahu.

„Som zdrvený. Je to obrovská strata pre svet šachu,“ uviedol Američan Hikaru Nakamura, aktuálna svetová dvojka.

