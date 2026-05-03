Jej predošlé maximum vydržalo rok. Američanka zlepšila svetový rekord v rovnakom bazéne

Americká plavkyňa Gretchen Walshová prekonala vlastný svetový rekord na trati 100 metrov motýlik.
Dvadsaťtriročná majsterka sveta a strieborná olympijská medailistka v tejto disciplíne dosiahla na mítingu vo Fort Lauderdale čas 54,33 sekundy. Predchádzajúce maximum vylepšila po roku o 27 stotín.
V tom istom bazéne Walshová stanovila aj predchádzajúci rekord. Na vlaňajšom mítingu sa zapísala do tabuliek dokonca dvakrát.
Najprv sa v rozplavbe priblížila na deväť stotín k hranici 55 sekúnd a vo finále ju výrazne prekonala (54,60).
Teraz rekord na stovke motýlik zlepšila už štvrtýkrát v kariére a v historických tabuľkách má už viac ako sekundový náskok pred druhou ženou poradia, Švédkou Sarah Sjöströmovou (55,48).