Jej predošlé maximum vydržalo rok. Američanka zlepšila svetový rekord v rovnakom bazéne

Gretchen Walshová.
(Autor: SITA/AP)
ČTK|3. máj 2026 o 09:52
Americká plavkyňa Gretchen Walshová prekonala vlastný svetový rekord na trati 100 metrov motýlik.

Dvadsaťtriročná majsterka sveta a strieborná olympijská medailistka v tejto disciplíne dosiahla na mítingu vo Fort Lauderdale čas 54,33 sekundy. Predchádzajúce maximum vylepšila po roku o 27 stotín.

V tom istom bazéne Walshová stanovila aj predchádzajúci rekord. Na vlaňajšom mítingu sa zapísala do tabuliek dokonca dvakrát.

Najprv sa v rozplavbe priblížila na deväť stotín k hranici 55 sekúnd a vo finále ju výrazne prekonala (54,60).

Teraz rekord na stovke motýlik zlepšila už štvrtýkrát v kariére a v historických tabuľkách má už viac ako sekundový náskok pred druhou ženou poradia, Švédkou Sarah Sjöströmovou (55,48).

