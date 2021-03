Na Vlhovú doľahla sila okamihu. Zajtra zažije najkrajšie preteky v živote

Stačilo jej to na to, aby si definitívne vybojovala veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. Malý glóbus za slalom napokon nemá.

V prvom kole urobila chybu už v tretej bránke, keď jej nadvihlo pätu lyží. To slovenskú lyžiarku vyviedlo z miery a zvyšok trate išla skôr na istotu. Bola šiesta so stratou 1,84 sekundy na najrýchlejšiu v úvodnej jazde Liensbergerovú.

„Čo pretekár, to kritika, v Jasnej by sa nič podobné nestalo. V Lenzerheide nemajú dostatok ľudí, ktorí by na trati pracovali. Aj preto sa nešlo super-G,“ dodala Veronika Velez-Zuzulová.

Reakcia Vlhovej

„Už sú obrovské tlaky a toto prvé kolo som nezvládla. Dám maximum do druhého kola a uvidíme,“ reagovala Vlhová po prvom kole pre RTVS.

Po druhej jazde sa objímala so svojimi najbližšími a plakala. „Ani si to neuvedomujem, som sklamaná trochu zo slalomu. Bojovať o veľký glóbus je náročné a nedá sa to ani opísať. Mala som predstavy, aké to je, ale realita je ešte náročnejšia," vravela po druhom kole pre RTVS.

Reakcia expertov

Eva Kurfürstová, bývalá česká lyžiarka a expertka Eurosportu:

"V prvom kole to bola neštandardná chyba a na základe nej už Petra odmietala riskovať. Doľahla na ňu sila okamihu. Ide o oveľa viac ako o malý glóbus. To musí na pretekára doľahnúť. A v tejto pozícii je prvýkrát,“ vravela Kurfürstová po prvom kole.

„Je to veľký úspech pre Petru, ešte si to ani nevieme uvedomiť, čo znamená pre naše krajiny získať veľký glóbus,“ dodala česká expertka po pretekoch."

Veronika Velez-Zuzulová, bývalá lyžiarka, expertka RTVS:

„Znie to úžasne, som rada, je to najviac, čo môže lyžiar dosiahnuť. Pamätám si Petru, ešte keď bola malá a dnes je najlepšia lyžiarka na svete. Sú to slzy šťastia, ktoré mám.“

Timotej Zuzula, lyžiarsky tréner a expert RTVS:

„Zajtra to budú pre Petru Vlhovú najkrajšie preteky v živote. Môže ísť úplne uvoľnene. Bude to mať úplne iný náboj.“