VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Taliansko na MS v hokeji 2026

Českí hokejisti porazili vo štvrtom stretnutí na majstrovstvách sveta vo Fribourgu Taliansko 3:1 a pripísali si tretie víťazstvo v B-skupine.
Ešte na začiatku 46. minúty český národný tím prehrával, víťazný gól strelil v čase 51:05 útočník Jakub Flek.
Po bezgólovej prvej tretine išiel nováčik medzi elitou, ktorý doteraz vo Švajčiarsku neuhral ani bod a mal na konte tri porážky so skóre 1:14, prekvapujúco do vedenia. Pred polovicou stretnutia sa presadil Nicholas Saracino.
V 46. min vyrovnal Marek Alscher, potom sa presadil Flek a obrat zavŕšil v závere do prázdnej talianskej bránky Dominik Kubalík.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Taliansko na MS v hokeji 2026