    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    MS v hokeji 2026
    20.05.2026, Skupina B
    3 - 1
    0:0, 0:1, 3:0
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Česko - Taliansko na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (12)
    Fotka zo zápasu Česko - Taliansko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|20. máj 2026 o 19:27
    Video, zostrih a góly zo zápasu Česko - Taliansko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Českí hokejisti porazili vo štvrtom stretnutí na majstrovstvách sveta vo Fribourgu Taliansko 3:1 a pripísali si tretie víťazstvo v B-skupine.

    Ešte na začiatku 46. minúty český národný tím prehrával, víťazný gól strelil v čase 51:05 útočník Jakub Flek.

    Po bezgólovej prvej tretine išiel nováčik medzi elitou, ktorý doteraz vo Švajčiarsku neuhral ani bod a mal na konte tri porážky so skóre 1:14, prekvapujúco do vedenia. Pred polovicou stretnutia sa presadil Nicholas Saracino.

    Fotogaléria zo zápasu Taliansko - Česko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    David Tomášek (vľavo) z Česka a Nicholas Saracino z Talianska bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Na snímke zľava Alex Trivellato, brankár Damian Clara (obaja Taliansko) a Matyáš Melovský z Česka počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vľavo Marek Alscher a Marco Zanetti počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Marco Zanetti a Marek Alscher počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Brankár Damian Clara počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Tomas Cibulka a Matthias Mantinger počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Dylan di Perna a Matyas Melovsky počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Taliansko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Czechia players celebrate during a Group B preliminary round game between the Czech Republic and Italy in Fribourg, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Czechia's Marek Alscher, center, celebrates with Matej Blumel, right, and Jiri Tichacek, left, after scoring during a Group B preliminary round game between the Czech Republic and Italy in Fribourg, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Italy's Matt Bradley, left, plays the puck as Czechia's Matej Blumel defends during a Group B preliminary round game between the Czech Republic and Italy in Fribourg, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)

    V 46. min vyrovnal Marek Alscher, potom sa presadil Flek a obrat zavŕšil v závere do prázdnej talianskej bránky Dominik Kubalík.

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    2
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    4
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    3
    0
    1
    1
    1
    7:11
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Švajčiarsky brankár je novým rekordérom. Prekonal počin československého reprezentanta
    dnes 19:52
