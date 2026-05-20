    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    MS v hokeji 2026
    20.05.2026, Skupina A
    0 - 9
    0:4, 0:3, 0:2
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Rakúsko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

    Švajčiarsky hokejista Nico Hischier (vpravo) sa teší z gólu brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi počas zápasu.
    Švajčiarsky hokejista Nico Hischier (vpravo) sa teší z gólu brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi počas zápasu. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|20. máj 2026 o 19:18
    Video, zostrih a góly zo zápasu Rakúsko - Švajčiarsko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti domáceho Švajčiarska deklasovali na majstrovstvách sveta v Zürichu Rakúsko 9:0 a na čele skupiny A majú plný počet 12 bodov.

    Zverenci trénera Jana Caudieuxa viedli už v 14. minúte 4:0. Po dva góly obhajcov striebra z predchádzajúcich dvoch rokov strelili Théo Rochette, ktorý si pripísal aj asistenciu, Nico Hischier a Damian Riat.

    Tri body za gól a dve asistencie zaznamenal aj Timo Meier a tri asistencie si pripísal Sven Andrighetto.

    Brankár Leonardo Genoni vychytal vo svojom 51. zápase na šampionátoch trináste čisté konto. Rakúšania vo svojom štvrtom vystúpení na turnaji stratili prvé body.

    Švajčiari od začiatku dominovali a v čase 5:11 sa Rochette presadil z pravého kruhu. Rakúšania neuspeli počas Kukanovho trestu a v polovici úvodnej tretiny po spolupráci s Eglim prekonal Kickerta z ľavého kruhu Meier.

    O 128 sekúnd neskôr pridal ďalší gól po Meierovej prihrávke zblízka Hischier. Počas Hacklovho trestu využil presilovku Riat a v 15. minúte Biasca trafil žŕdku.

    V polovici druhej tretiny Švajčiari využili aj druhú presilovku pri vylúčení Stapelfeldta. Po Meierovej strele dorazil puk do odkrytej bránky Hischier.

    O 21 sekúnd neskôr trafil Thürkauf z pravého kruhu bližší horný roh bránky a Kickerta vystriedal Vorauer. Toho následne prekonal z ľavého kruhu Rochette.

    Fotogaléria zo zápasu Rakúsko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Hráč Švajčiarska Damien Riat (vľavo) sa teší po góle brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Švajčiarsky hokejista Nico Hischier (vľavo) sa teší z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Švajčiarski hokejisti sa tešia z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Hráči Švajčiarska pred bránkou Leonarda Genoniho pred zápasom základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Hráč Švajčiarska Theo Rochette (vpravo) strieľa úvodný gól brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.Hráč Rakúska Dominic Hackl (vľavo) a Nino Niederreiter zo Švajčiarska počas zápasu základnej A-skupinyRakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.Switzerland's Nico Hischier, right, scores the fifth goal to Austria's goaltender David Kickert, left, and Austria's David Maier, center, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)From left, Switzerland's Dominik Egli, Switzerland's Timo Meier, Switzerland's Roman Josi, Switzerland's Nico Hischier and Switzerland's Attilio Bisca celebrate a goal in front of Austria's goaltender David Kickert, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Switzerland's Nico Hischier, left, scores the third goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Nico Hischier, right, celebrates scoring a goal past Austria's goaltender David Kickert and Bernd Wolf, left, during a Group A preliminary round game between Austria and Switzerland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)The players of Team Switzerland gather around Switzerland's goaltender Leonardo Genoni, center, before the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, at the Swiss Life Arena ice hockey stadium, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Theo Rochette, left in white, scores the teams first goal against, from left, Austria's Ramon Schnetzer and Austria's goalkeeper David Kickert during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Switzerland's Theo Rochette, right in white, scores the teams first goal against, from left, Austria's Ian Scherzer, Austria's Ramon Schnetzer and Austria's goaltender David Kickert during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Austria's Dominic Hackl, left, vies for the puck against Switzerland's Nino Niederreiter, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Austria's Thimo Nickl, left, vies for the puck against Switzerland's Timo Meier, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)From left, Switzerland's Christian Marti, Switzerland's Theo Rochette, Switzerland's Sven Andrighetto and Switzerland's Nico Hischier celebrate their side's seventh goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Austria's Thimo Nickl, left, vies for the puck against Switzerland's Attilio Bisca during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Austria's Bernd Wolf, left, vies for the puck against Switzerland's Simon Knak during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Switzerland's Nico Hischier, left, scores their fifth goal past Austria's goaltender David Kickert, right, and David Maier, center, during a Group A preliminary round game between Austria and Switzerland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Nico Hischier, left, scores their fifth goal past Austria's goaltender David Kickert, right, and David Maier, center, during a Group A preliminary round game between Austria and Switzerland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Nico Hischier, right, scores the fifth goal to Austria's goaltender David Kickert, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Austria's goaltender David Kickert, center, looks desapointed next to Switzerland's players celebrating their fifth goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    V čase 35:28 síce Rochette dostal puk do bránky aj tretíkrát, ale rozhodcovia predtým prerušili hru, a preto gól neplatil.

    Počas Schneiderovho trestu v 51. minúte sa Švajčiari presadili v početnej výhode aj tretíkrát. Vďaka strele spomedzi kruhov skóroval druhýkrát v zápase Riat.

    Pri ďalšom Schneiderovom pobyte na trestnej lavici síce Rakúšania odolali, no päť sekúnd po jeho návrate na ľad spečatil najvyššie víťazstvo turnaja Bertschy.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Rakúsko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    4
    4
    0
    0
    0
    22:4
    12
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

