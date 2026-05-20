VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Rakúsko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti domáceho Švajčiarska deklasovali na majstrovstvách sveta v Zürichu Rakúsko 9:0 a na čele skupiny A majú plný počet 12 bodov.
Zverenci trénera Jana Caudieuxa viedli už v 14. minúte 4:0. Po dva góly obhajcov striebra z predchádzajúcich dvoch rokov strelili Théo Rochette, ktorý si pripísal aj asistenciu, Nico Hischier a Damian Riat.
Tri body za gól a dve asistencie zaznamenal aj Timo Meier a tri asistencie si pripísal Sven Andrighetto.
Brankár Leonardo Genoni vychytal vo svojom 51. zápase na šampionátoch trináste čisté konto. Rakúšania vo svojom štvrtom vystúpení na turnaji stratili prvé body.
Švajčiari od začiatku dominovali a v čase 5:11 sa Rochette presadil z pravého kruhu. Rakúšania neuspeli počas Kukanovho trestu a v polovici úvodnej tretiny po spolupráci s Eglim prekonal Kickerta z ľavého kruhu Meier.
O 128 sekúnd neskôr pridal ďalší gól po Meierovej prihrávke zblízka Hischier. Počas Hacklovho trestu využil presilovku Riat a v 15. minúte Biasca trafil žŕdku.
V polovici druhej tretiny Švajčiari využili aj druhú presilovku pri vylúčení Stapelfeldta. Po Meierovej strele dorazil puk do odkrytej bránky Hischier.
O 21 sekúnd neskôr trafil Thürkauf z pravého kruhu bližší horný roh bránky a Kickerta vystriedal Vorauer. Toho následne prekonal z ľavého kruhu Rochette.
V čase 35:28 síce Rochette dostal puk do bránky aj tretíkrát, ale rozhodcovia predtým prerušili hru, a preto gól neplatil.
Počas Schneiderovho trestu v 51. minúte sa Švajčiari presadili v početnej výhode aj tretíkrát. Vďaka strele spomedzi kruhov skóroval druhýkrát v zápase Riat.
Pri ďalšom Schneiderovom pobyte na trestnej lavici síce Rakúšania odolali, no päť sekúnd po jeho návrate na ľad spečatil najvyššie víťazstvo turnaja Bertschy.
