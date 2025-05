Podá si ruku s Rusmi? Stojíme pevne pri Ukrajine, vraví lotyšský kapitán Daugavinš

"Ani na chvíľu neľutujem, že som sa koncom novembra rozviazal zmluvu a vrátil som sa domov. Keby som pokračoval a hral, stále by som bol na Slovensku a neverím, že by ma hokej zaujímal," vysvetľoval s odstupom mesiacov. Daugavinš však bez hokeja dlho nevydržal. V Štokholme je opäť líder lotyšského tímu a v nedeľu od 20.20 nastúpi na súboj proti Slovensku.

Keď som presvedčil hlavu, telo sa iba pridalo, to bolo jednoduché. Funguje to aj opačne. Keď nie ste presvedčený, je ťažké sa vrátiť.

Čo ste robili počas „prestávky”?

Začal som trénovať juniorov a deti v jednej z hokejových škôl v Rige. V hale som trávil čas päťkrát do týždňa. Taktiež som si robil trénerskú školu.

Pomaly som začal robiť na sebe. Pracoval som s fyzioterapeutom a dával si dokopy staré zranenia. Neskôr som sa spojil s mojím osobným trénerom a oznámil mu, že ideme späť do práce.

Štyri mesiace som trénoval a nakoniec sa mi podarilo dostať do celkom slušnej formy. Cítim sa možno lepšie ako pred piatimi rokmi. Všetky tie roky som mal dlhé klubové sezóny, vždy som reprezentoval a to ma unavovalo. Niekedy je dobré zvoľniť, dať si prestávku, čím reštartujete svoje telo.

Je pre vás zimná olympiáda v Miláne motivácia pokračovať?

Nebudem klamať, je to veľký cieľ. Bol by to naozaj pekný koniec. Bol som v tíme, ktorý sa kvalifikoval a tréneri nás všetkých veľmi dobre poznajú. Do olympiády je ale ešte veľa času.