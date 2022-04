Dedina pri Trnave mieri za historickým úspechom, tréner chce vyhrať všetko

S Lehotou to bol taktický boj, nikto nechcel hru moc otvárať a čakal na chybu. Tú spravil súper a vyhrali sme 1:0. Súpera sme do ničoho nepustili o čom svedčí fakt, že za celý zápas dokonca nevystrelili na bránu ani raz.

Aké sú vaše ciele v zvyšných dvanástich zápasoch?

Tréner chce vyhrať všetko a dúfam, že aj hráči. Kiež by mal pravdu, ale môže sa stať čokoľvek. Budeme sa pripravovať na každý zápas tak ako doteraz a uvidíme. Každý najbližší zápas bude pre nás ako finále. Chceme hrať atraktívny a útočný futbal, ktorý uspokojí našich náročných futbalových fanúšikov.

V zimnom prestupovom období sa väčšinou toho na regionálnej úrovni príliš veľa nedeje. Nastali vo vašom klube nejaké posuny?

Odišiel Erik Guoth do Oreského, Tomáš Bagi si dal pre rodinné záležitosti od futbalu na čas pauzu a Kristián Prelovský odišiel hrať pre študijné a pracovné povinnosti do 6. ligy. Pribudol Marek Planeta zo Zvončína a dvaja Nigérijčania Israel Ibinayin a jeho brat Joshua.

Boleráz je dedinka pri Trnave s niečo cez 2000 obyvateľov. Aktuálne máte na dosah tretiu ligu. Jednalo by sa o historický úspech v obci?

Už postup do 4. ligy v roku 2014 bol veľkým úspechom nášho futbalu a teraz je to mimoriadny úspech. Nikto nečakal, že budeme viesť ligu 12 kôl pred koncom. Bol by to historický míľnik klubu.

Zatiaľ nevieme, či sa bude v rámci pripravenej reorganizácii postupovať, napriek tomu by to bolo niečo neskutočné, ale ešte nás čaká veľa ťažkých zápasov. Nelietame v oblakoch, ale momentálne si to užívame. Hráči na čele s trénerom Lukášom Vidom určite urobia pre konečný úspech maximum.