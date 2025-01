Zahral si aj v Niké lige, zabrzdilo ho však zranenie. U treťoligistu chváli úroveň zimnej prípravy

Terajší názov klubu ŠK Odeva Lipany platí od roku 1990. V roku 2006 a 2019 postúpila Odeva do druhej ligy. Tú však vzápätí opustila. Dnes Liprany hrajú TIPOS III. ligu Východ.

Lipany sú mestečko v Prešovskom kraji v okrese Sabinov. Predstavujú administratívne centrum severnej časti Hornotoryského regiónu. Ten patrí do regiónu Šariš. V súčasnosti majú niečo málo pod 6 500 obyvateľov.

V minulom ligovom ročníku skončila na výbornom 3. mieste. Po prvej polovici aktuálneho ročníka je klub na 8. mieste s bilanciou 6 výhier - 3 remízy a 6 prehier so skóre 27:27.

Niekoľko mesiacov som bol mimo futbalového diania. Po zranení som sa vrátil opäť k mužom a debutoval som proti Slovanu Bratislava. Vtedy zaň hrávali Saláta, Hološko či Vittek. Zahral som si teda aj najvyššiu súťaž, z ktorej sme ale bohužiaľ po dvoch rokoch vypadli naspať do druhej a následne aj do tretej ligy.

Najprv som tomu ani veľmi neveril. Prechod bol zložitý, predsa len, tempo bolo diametrálne odlišné. Časom som sa aklimatizoval a začal som aj nastupovať na zápasy, vtedy v druhej lige. V svojom prvom zápase som dal hneď aj gól. Na konci súťaže sme sa tešili z postupu do najvyššej súťaže. V tom čase ma ale pribrzdilo vážne zranenie kolena.

S futbalom som začínal v Kendiciach, kde si ma postupom času všimli tréneri Tatrana Prešov. Tam som ako 14-ročný aj prestúpil. V Tatrane som prešiel všetkými kategóriami. V 17 rokoch som mal vydarené obdobie (hrával v kategórii U19) a tréner Stanislav Varga ma vytiahol k mužom. To sa vtedy takmer vôbec nestávalo, takže som bol milo prekvapený.

Väčšina hráčov tam bola už niekoľko rokov, takisto aj vedenie a všetci ľudia okolo. Navyše Lipany hrajú rok čo rok o najvyššie priečky. Nebolo teda o čom rozmýšľať. V tomto ročníku to zatiaľ také ružové nie je. Sme v strede tabuľky a výsledky aj výkony sa nám prelínali.

Lipany ma oslovili, keď som bol na príprave v Prešove po postupe späť do druhej ligy pred tromi rokmi. Nové vedenie so mnou už nerátalo, tak som kývol na ponuku Lipian, keďže tam hral aj môj brat Slavomír. Poznal som takmer všetkých hráčov a aj z rozprávania som vedel, že v kabíne je takmer až rodinná atmosféra.

Ako ste sa dostali do Lipian a čo rozhodlo o vašom účinkovaní v ŠK Odeva?

Pravidelne sme mali obdobia, keď sme vyhrali tri zápasy po sebe, ale ďalšie tri sme prehrali. Bolo to ako na hojdačke. Tím sa trošku obmieňa. Prišli aj mladší chlapci, takže všetko chce čas. Musíme na tom v príprave popracovať a v odvetnej časti ešte zabojovať o vyššie priečky. Tak, ako sa na Lipany patrí.

Ako vyzerá príprava na odvetnú časť tretej ligy?

Prípravu sme začali 8. januára a odohráme celkovo sedem prípravných zápasov. Dva z nich aj proti kvalitným súperom z Poľska. Čo sa týka zimnej prípravy, asi málokto v okolí alebo v tretej lige má také podmienky, aké sú v Lipanoch. Ihrisko je zatiaľ pod snehom, ale máme novú umelú trávu a taktiež aj krytú umelú trávu.

Takže môžeme plnohodnotne trénovať za každého počasia . Taktiež využívame aj regeneráciu v Lipianskom aquaparku. To všetko znamená, že podmienky počas zimy sú naozaj výborné.

Ako hodnotíte svoje účinkovanie v mužstve a ako sa pozeráte smerom do budúcna?

Osobne sa mi v prvej časti celkom darilo. Stiahol som sa síce na kraj obrany, ale hrá sa mi tam dobre, no stále to môže byť lepšie. Takže ciele do budúcna sú stále tie isté. Tvrdo pracovať a zlepšovať sa. Keďže mám vedľa seba v obrane starších, skúsených hráčov, mám sa od koho učiť.