Začínala ako hráčka, stala sa rozhodkyňou. Vďačná je aj za štvrtú ligu, ciele má však vyššie

Ženský futbal je iný než ten mužský. Ale v krajinách so silným futbalovým zázemím futbalistky napĺňajú štadióny. Aj ženy so zástavkou či píšťalkou sú dnes už bežnou záležitosťou a rovnako ako futbalistky sú pre tento šport prínosom.

S futbalom som začínala vo svojej rodnej obci Kamenica, kde som hrávala za kategóriu U15 s chlapcami. Neskôr moje kroky viedli do 1. FC Tatran Prešov. Tam som absolvovala vekové kategórie od U15 až po ženy. Ako hráčka som si u žiakov prešla všetkými postmi, od útočníčky až po brankárku. Nakoniec som si našla uplatnenie ako obrankyňa, resp. stopérka.

Prešla som od najnižšej súťaže (9. liga) až po najvyššiu okresnú súťaž (7. liga). Po dvoch sezónach v okrese som postúpila do krajských súťaží riadených VsFZ. Prvé dve sezóny som pôsobila v 5. lige, resp. terajšia 6. liga, ďalšiu sezónu som absolvovala v 5. lige a od sezóny 2024/2025 pôsobím v najvyššej krajskej súťaži.

Už ako hráčka som obdivovala prácu rozhodcov. Po skončení hráčskej kariéry som dostala ponuku si to vyskúšať. Chuť do tejto 'práce' ma neopúšťa a začiatočnícke nadšenie trvá dodnes. Začínala som v mladom a ideálnom veku 16 rokov. Moja prvá sezóna bola 2019/2020.

Kto je vaším najväčším podporovateľom?

Na prvom mieste sú to rodičia so zvyškom rodiny, potom sú to priatelia a príbuzní.

Čo musí absolvovať kandidát na futbalového rozhodcu, ak sa chce stať regulérnym arbitrom futbalového zväzu?

Prvý kontakt človeka (starší ako 15 rokov), ktorý sa rozhodol stať sa rozhodcom, je jeho oblastný futbalový zväz, kde sa skontaktuje buď s komisiou rozhodcov alebo so sekretárom zväzu. Existuje aj online formulár na prihlásenie sa. Následne prejde školením z pravidiel futbalu, spraví test a komisia rozhodcov ho začne delegovať. Najprv bude rozhodovať iba žiacke súťaže a postupom času aj mužské. O postupe do krajských, resp. vyšších súťaží, rozhoduje komisia rozhodcov.