S Popradom hral baráž o najvyššiu súťaž. S materským klubom chce späť do druhej ligy

Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?

Som odchovancom spišskonovoveského futbalu. Postupne som prešiel všetkými kategóriami až k A-mužstvu. Ako končiaci dorastenec som sa ocitol v treťoligovom kádri. Vtedy bol hrajúcim trénerom Marek Petruš (Pozn.: v súčasnosti tréner FC Tatran Prešov). Po úspešných sezónach prišla v klube kríza, klub vypadol do štvrtej ligy a vtedy prišlo rozhodnutie dať si pauzu od futbalu. Odišiel som za prácou na západné Slovensko. Po čase mi to všetko začalo chýbať, a tak som sa vrátil naspäť do Spišskej Novej Vsi.

Následne som prestúpil do Popradu. Bola to pre mňa výzva, keďže sa tam hrala druhá najvyššia súťaž s hráčmi ako Šesták, Zošák, Kopúnek a ďalší. Dostali sme sa až do baráže, ale žiaľ, postup nám nevyšiel. Po ukončení sezóny v Poprade som sa rozhodol vrátiť naspäť do Spišskej Novej Vsi, kde bola vízia dostať sa z tretej ligy do druhej. Postup sa síce vydaril, ale len na jeden ligový ročník. Vypadli sme a momentálne hráme tretiu ligu.