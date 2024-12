Z akadémie Žiliny sa vrátil do materského klubu. Napriek zlej situácii iné ponuky odmieta

Súťaž mala vysokú kvalitu a do Bardejova vtedy cestovali Sparta, Bohemians, Trenčín, Škodovka Plzeň, Zbrojovka Brno, Tatran Prešov, Lokomotíva Košice a ďalšie významné kluby. Od súťažného ročníka 1994/95 do sezóne 1998/99 chodili diváci na Mestský štadión na najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž (BSC JAS Bardejov).

Z tej Bardejov následne vypadol a po krátkom účinkovaní v druhej lige sa pobral do ligy tretej (BŠK). Do druhej ligy (Partizán Bardejov) sa vrátil až v roku osláv deväťdesiateho výročia vzniku organizovaného futbalu na území mesta. Žiaľ, nasledujúce oslavy storočnice neboli pre Partizánov najšťastnejšie. Krátko po nich sa Partizán BŠK pobral opäť do ligy tretej.