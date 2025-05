Prvých desať minút bol klam, hovorí český expert. Štvrťfinále bude pre Slovákov ako medaila

Tak to funguje aj v hokeji. Keď manažér povie, že ideme hrať tam alebo tam, hokejista to musí iba rešpektovať. Keď mu klub neodporučí účasť na MS, všetci to musia pochopiť.

Biznis ovláda šport. Napríklad vo formule 1 keď niekto povie, že tento jazdec dostane prednosť, nikto nemôže namietať. Urobí sa to, lebo to prinesie výsledok.

Ale, vrátim sa na začiatok rozhovoru, je to veľká príležitosť pre mladých chlapcov, ktorí budú pre reprezentáciu veľkým prínosom. Blížia sa olympijské hry a oni potrebujú skúsenosti.

To, že Slovensko necestovalo do Švédska s najsilnejším výberom, je škoda pre slovenských fanúšikov, ale celkovo pre tím to môže byť iba prínosné.

Vy ste boli ako 21-ročný na olympiáde v Turíne, o rok neskôr ste hrali aj na MS v hokeji? Čo vám dali takéto skúsenosti v mladom veku?

Na spomenutých turnajom som síce neodohral mnoho, ale nastupoval som pravidelne. Videl som ostatných hráčov, účasť mi pomohla v ďalšej kariére. Nebol som v top formáciách, ale bol som tam a vedel som, že mi to dá skúsenosť, pohľad na nové veci.

Teraz je to ale inak, s tým obdobím sa to nedá porovnať. Vstupy do zákulisia, sociálne siete a pod. Ale skúsenosť jednoducho neoklamete.