Od Nemky dostala lakťom, potom sa zrazili v zjazde. Remeňová na to neskôr doplatila

OSRBLIE. Nečakalo sa, že by mohli dosiahnuť úspech a báli sa, či vôbec prídu do cieľa. Mix štafeta v zložení Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová napokon na ME v biatlone v Osrblí príjemne prekvapila.

Do cieľa prišla na desiatom mieste, no dlho to vyzeralo tak, že by mohla ísť aj na ceremoniál pre šesť najlepších.

“Keby sme udržali desiate miesto, myslím, že môžeme oslavovať večer,” povedal ešte po svojom úseku Sklenárik. Ten mohol vylepšiť pozíciu pre Cesneka, nebyť jedného trestného kruhu.