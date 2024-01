Motivácia pre mladých a veľký prínos. Ako vnímajú návrat Kuzminovej fanúšikovia?

Ako však vnímajú fanúšikovia jej návrat a takisto aj jej výkony v Osrblí? "Je dobré, že sa vrátila. Vždy bola najlepšia. Vnímam to veľmi pozitívne. Pomôže tým mladých pretekárkam," povedali fanúšikovia.

Po odchode sestier Fialkových vidia diváci aj útlm v slovenskom biatlone. Práve preto by mohla podľa nich byť Kuzminová povznesením.

"Pre fanúšikov oživenie a zaspomínanie si na zlaté časy z olympiád alebo Svetových pohárov," uviedol fanúšik, ktorý videl všetky disciplíny ME.

Niektorí si mysleli, že na ME štartovala exhibične, aby potešila divákov. "Držíme jej palce, asi jej ten šport veľmi chýbal. Tešíme sa z toho.

"V stíhačke bola perfektná na strelnici. V piatok jej tam niečo ušlo. Je to veľmi dobré, bežecky jej to stále klape. Na to, že dlho nešla, bola dobrá," povedal fanúšik.

Pokorne však hlásili, že na výkony sa nedá upnúť a nečakať stupne víťazov. "Už len to, že bola na štarte, oživilo fanúšikov," povedal divák obtočený v slovenskej vlajke.

"Behom vždy ukázala, že na to má. Streľbu nemala nikdy najlepšiu, ale vytiahla to tu pekne z 59. miesta. Vek sa však nedá oklamať," uzavrela dvojica fanúšikov, ktorá ostala na tribúne aj po skončení pretekov.