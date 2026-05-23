    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina A
    2 - 6
    0:0, 1:2, 1:4
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Rakúsko - Nemecko na MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Rakúsko - Nemecko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Rakúsko - Nemecko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|23. máj 2026 o 23:23
    Video, zostrih a góly zo zápasu Rakúsko - Nemecko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Nemecka porazili na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku Rakúsko 6:2 a udržali si nádej na štvrťfinále. Hetrikom a asistenciou žiaril Lukas Reichel.

    Zverenci trénera Harolda Kreisa poskočili v skupine A zo šiesteho miesta na štvrté, posledné postupové do play off.

    Majú ale odohratý o zápas viac ako piate Lotyšsko a šieste USA.

    Nemci už pred zápasom vedeli, že ani v prípade plného bodového zisku v posledných dvoch dueloch nemajú postup vo svojich rukách. Ich situácia sa ešte zhoršila v čase 22:22, keď padol prvý gól.

    Harnisch prenikol po ľavej strane a predložil puk na hranicu bránkoviska, kde ho usmernil Wallner do siete.

    Rakúsko si vedenie užilo 68 sekúnd. Samanski dobehol nahodený puk, od zadného mantinelu ho poslal do ľavého kruhu, z ktorého sa presadil nekompromisnou ranou Reichel.

    O desať minút neskôr už Nemci viedli, keď peknú kombináciu zakončil do odkrytej bránky Samanski.

    Fotogaléria zo zápasu Rakúsko - Nemecko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Paul Huber a Leon Huttl počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Nemecko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Rakúšan Vinzenz Rohrer a Leon Gawanke počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Nemecko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Germany's Samuel Dove-McFalls, middle, fights for the puck against Austria's David Maier, back, and Austria's goaltender Atte Tolvanen, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Germany, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)
    Germany's Lukas Reichel, left, shoots the puck against Austria's goaltender Atte Tolvanen during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Germany, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)
    Germany's Joshua Samanski, second from right, celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Germany, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Germany's Kai Wissmann in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Germany, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Germany's Joshua Samanski, right, in action against Austria's Lucas Thaler during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Germany, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Germany's Manuel Wiederer, left, shoots the puck as Austria's Lucas Thaler defends right, during a Group A preliminary round game between Austria and Germany at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Austria's Leon Wallner, left, scores during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Germany, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)From left: Germany's Manuel Wiederer, Germany's Nicolas Krammer, Austria's Benjamin Nissner and Germany's Fabio Wagner fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Germany, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    Nemecko odskočilo gólmi v 46. a 49. minúte na 4:1. Najskôr využil presilovú hru Reichel strelou z ľavého kruhu a potom nahodil Wiederer puk do bránkoviska, kde si ho zrazil Maier korčuľou do vlastnej bránky.

    Vzápätí znížil z pravého kruhu Rohrer, no ďalšiu snahu o drámu prekazili dve rýchle vylúčenia.

    Rakúsko síce v takmer dvojminútovej hre troch proti piatim dlho vzdorovalo, ale v závere oslabenia skompletizoval Reichel z dorážky hetrik. Výhru Nemcov spečatil pri hre bez brankára Ehl.

    Nemci majú na konte sedem bodov a základnú skupinu zakončia zápasom s Veľkou Britániou, ktorá je v tabuľke posledná bez bodu.

    Rakúsko, ktoré je s deviatimi bodmi tretie, čakajú ešte zápasy s Fínskom a USA.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Rakúsko - Nemecko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    5
    5
    0
    0
    0
    24:5
    15
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    5
    3
    0
    0
    2
    14:20
    9
    4
    NemeckoNemeckoGER
    6
    2
    0
    1
    3
    17:19
    7
    5
    LotyšskoLotyšskoLAT
    5
    2
    0
    0
    3
    10:16
    6
    6
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    5
    1
    0
    0
    4
    10:23
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    5
    0
    0
    0
    5
    4:23
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Rozhodla šťastná situácia, hovorí tréner Česka. Plán bol neoplácať a obetovať sa pre tím
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 00:05
