VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Rakúsko - Nemecko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Nemecka porazili na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku Rakúsko 6:2 a udržali si nádej na štvrťfinále. Hetrikom a asistenciou žiaril Lukas Reichel.
Zverenci trénera Harolda Kreisa poskočili v skupine A zo šiesteho miesta na štvrté, posledné postupové do play off.
Majú ale odohratý o zápas viac ako piate Lotyšsko a šieste USA.
Nemci už pred zápasom vedeli, že ani v prípade plného bodového zisku v posledných dvoch dueloch nemajú postup vo svojich rukách. Ich situácia sa ešte zhoršila v čase 22:22, keď padol prvý gól.
Harnisch prenikol po ľavej strane a predložil puk na hranicu bránkoviska, kde ho usmernil Wallner do siete.
Rakúsko si vedenie užilo 68 sekúnd. Samanski dobehol nahodený puk, od zadného mantinelu ho poslal do ľavého kruhu, z ktorého sa presadil nekompromisnou ranou Reichel.
O desať minút neskôr už Nemci viedli, keď peknú kombináciu zakončil do odkrytej bránky Samanski.
Nemecko odskočilo gólmi v 46. a 49. minúte na 4:1. Najskôr využil presilovú hru Reichel strelou z ľavého kruhu a potom nahodil Wiederer puk do bránkoviska, kde si ho zrazil Maier korčuľou do vlastnej bránky.
Vzápätí znížil z pravého kruhu Rohrer, no ďalšiu snahu o drámu prekazili dve rýchle vylúčenia.
Rakúsko síce v takmer dvojminútovej hre troch proti piatim dlho vzdorovalo, ale v závere oslabenia skompletizoval Reichel z dorážky hetrik. Výhru Nemcov spečatil pri hre bez brankára Ehl.
Nemci majú na konte sedem bodov a základnú skupinu zakončia zápasom s Veľkou Britániou, ktorá je v tabuľke posledná bez bodu.
Rakúsko, ktoré je s deviatimi bodmi tretie, čakajú ešte zápasy s Fínskom a USA.
