Športovca našli mŕtveho v dome. Pred smrťou upozorňoval na tvrdé nárazy, daroval mozog

BRATISLAVA. Bývalý novozélandský rugbista Shane Christie zomrel vo veku 39 rokov. Športovec chcel, aby bol jeho mozog po smrti preskúmaný.
Snažil sa o väčšie povedomie o vplyve opakovaných úderov do hlavy v rámci tohto tvrdého športu.
Po ukončení kariéry v roku 2017 údajne trpel bolesťami hlavy, výpadkami pamäti, poruchami reči, depresiami a výkyvmi nálady, ktoré sú typické pre chronickú traumatickú encefalopatiu (CTE).
Našli ho vo svojom dome v stredu 27. augusta po tom, čo bola na túto adresu privolaná polícia. "Smrť bude skúmať súdny lekár," uviedla polícia podľa portálu theguardian.com.
Novozélandský ragbyový zväz uviedol, že Christie bol veľkým nadšencom tohto športu a "navždy zostane v ich pamäti".
Po smrti si vraj želal darovať svoj mozog na účely výskumu CTE, ktoré nie je možné zistiť u živých ľudí.
"Bez darcovstva mozgov nebudeme schopní zistiť, ako dlho trvá, kým sa toto ochorenie prejaví. Je dôležité pomôcť výskumu na Novom Zélande," povedal vtedy Christie.
Pomohol založiť Nadáciu Billyho Guytona s cieľom hlbšie pochopiť vplyv otrasov mozgu na hráčov po smrti svojho spoluhráča v roku 2023.
Guyton bol prvým novozélandským ragbistom, u ktorého bola diagnostikovaná CTE.