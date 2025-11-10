Slovenky vybojovali na MS dva bronzy. Sme stále vo svetovej špičke, hovorí členka tímu

Slovenskí reprezentanti (Ilustračná fotografia)
Slovenskí reprezentanti (Ilustračná fotografia) (Autor: Facebook/ZvazRaftingu)
TASR|10. nov 2025 o 11:49
ShareTweet0

Na rieke Alumine v Patagónii štartovalo viac ako 80 tímov z 24 krajín.

NEQUEN. Slovenské reprezentantky získali dve bronzové medaily na MS v raftingu v Argentíne.

Posádka klubu Mistral Bratislava v zložení Júlia Pavelková, Veronika Kvetáková, Katarína Jaďuďová a Zuzana Čunderlíková obsadili v kategórii R4 dve tretie miesta v disciplínach šprint a zjazd.

Na rieke Alumine v Patagónii štartovalo viac ako 80 tímov z 24 krajín.

Slovenky vstúpili na MS bronzom v šprinte, v ktorom sa tri najlepšie posádky zmestili do jednej desatiny sekundy. „Pred pretekmi sme vôbec netušili, kde sa nachádzame medzi svetovými raftérmi, nakoľko sme štartovali v hlavnej kategórii open s mladými raftérkami.

Bronzová medaila v šprinte znamenala obrovskú radosť. Od štartu po cieľ sme nespravili žiadnu chybu a išli sme suverénne,“ uviedla kapitánka Júlia Pavelková, ktorá velí mistralskému raftu od jeho vzniku v roku 1998.

Slovenky pridali druhý cenný kov vo vyše 24-minútovom zjazde, ktorý je najdlhšia disciplína MS.

Na trati sa striedali technické pereje s dlhšími rovnými úsekmi, pričom posádky museli reagovať aj na zmeny počasia. „Zjazd bol veľmi náročný, nakoľko sa každú hodinu menilo počasie. Počas jazdy sme sa stretli s nepríjemným vetrom i silným slnkom.

Do cieľa sme dopádlovali na 3. mieste, štyri sekundy od striebra,“ opísala Pavelková.

Slovenky neboli ďaleko ani od ďalšej medaily v disciplíne slalom, v ktorom napokon obsadili 5. miesto. „Trať bola technicky náročná s dvomi kritickými miestami.

Dostali sme penalizáciu 4 trestné sekundy za dva dotyky, ale keďže fúkalo, bol to naozaj tanec medzi bránkami. Sme šťastné, že sme stále vo svetovej špičke,“ dodala Pavelková. V raft krose, ktorý je kontaktná disciplína,

Slovenky neuspeli v konfrontácii s Brazílčankami a nedostali sa medzi najlepšie.

Pre slovenské družstvo išlo o návrat na MS po deviatich rokoch. V roku 2016 sa predstavilo na svetovom šampionáte v Al Aine v SAE.

Raftový tím Mistral Bratislava pôsobí od roku 1998. Patrí medzi najúspešnejšie ženské posádky v histórii tohto športu.

Je 8-násobný majster sveta a 29-násobný majster Európy. Návrat na MS po takmer dekáde úspešne zvládol aj napriek výmene generácii vo svetovom raftingu, čím potvrdil postavenie vo svetovej špičke.

MS v raftingu 2025

Šprint: 1. Japonsko 1 01:14:105 min., 2. Argentína 2 01:14:147, 3. Slovensko 01:14:197

Zjazd: 1. Neutrálne športovkyne 24:05:502 min., 2. Japonsko 24:15:272, 3. Slovensko 24:19:276

Slalom: 1. Neutrálne športovkyne 2:40:953 min. (0), 2. Japonsko 2:46:331 (0), 3. Kanada 2:52:151 (0), ... 5. Slovensko 3:00:679 (4)

Ostatné športy

    Slovenský strelec Patrik Jány na OH v Paríži 2024.
    Slovenský strelec Patrik Jány na OH v Paríži 2024.
    Dvaja slovenskí strelci uspeli v eliminácii. V tímovej súťaží sú reprezentanti mimo top 10
    dnes 14:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenky vybojovali na MS dva bronzy. Sme stále vo svetovej špičke, hovorí členka tímu