VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu USA - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Švajčiarska zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine A zdolali USA po výsledku 3:1.
Švajčiari otvorili skóre zápasu po dôraznej akcii v predbránkovom priestore, keď Sven Andrighetto dokázal prepasírovať puk za chrbát Josepha Wolla.
Domáci následne zvýšili svoj náskok po strele z ostrého uhla, pričom dôležitú úlohu pri ofenzívnej snahe zohral svojím pohybom obranca Roman Josi.
Američania mohli odpovedať v presilovej hre, no brankár Leonardo Genoni predviedol famózny zákrok ľavým betónom, ktorým na bránkovej čiare zastavil istý gól Coronada.
Spojené štáty sa napokon dočkali zníženia na 1:2 vďaka Alexovi Stevesovi, ktorý sa presadil pohotovou strelou taktiež z náročného uhla.
Švajčiarsky tím však drámu nepripustil a po strele Koka od modrej čiary usmernil puk do siete Jäger, čím definitívne spečatil víťazstvo svojho tímu.
V závere si už domáci hokejisti vedenie ustrážili a pripísali si mimoriadne cenný triumf hneď vo svojom prvom vystúpení na turnaji.
