    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    MS v hokeji 2026
    15.05.2026, Skupina A
    1 - 3
    0:2, 0:0, 1:1
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu USA - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

    Švajčiarsko oslavuje gól proti USA na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (17)
    Švajčiarsko oslavuje gól proti USA na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|15. máj 2026 o 23:09
    Video, zostrih a góly zo zápasu USA - Švajčiarsko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Švajčiarska zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine A zdolali USA po výsledku 3:1.

    Švajčiari otvorili skóre zápasu po dôraznej akcii v predbránkovom priestore, keď Sven Andrighetto dokázal prepasírovať puk za chrbát Josepha Wolla.

    Domáci následne zvýšili svoj náskok po strele z ostrého uhla, pričom dôležitú úlohu pri ofenzívnej snahe zohral svojím pohybom obranca Roman Josi.

    Američania mohli odpovedať v presilovej hre, no brankár Leonardo Genoni predviedol famózny zákrok ľavým betónom, ktorým na bránkovej čiare zastavil istý gól Coronada.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Pius Suter počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Švajčiarsko oslavuje gól počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Sven Andrighetto, Pius Suter a Denis Malgin počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Pius Suter a Joseph Woll počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Spojené štáty sa napokon dočkali zníženia na 1:2 vďaka Alexovi Stevesovi, ktorý sa presadil pohotovou strelou taktiež z náročného uhla.

    Švajčiarsky tím však drámu nepripustil a po strele Koka od modrej čiary usmernil puk do siete Jäger, čím definitívne spečatil víťazstvo svojho tímu.

    V závere si už domáci hokejisti vedenie ustrážili a pripísali si mimoriadne cenný triumf hneď vo svojom prvom vystúpení na turnaji.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu USA - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    2
    FínskoFínskoFIN
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    USAUSAUSA
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

