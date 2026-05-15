VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Česka zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Dánsko po výsledku 4:1.
Skóre zápasu otvoril Dominik Kubalík, ktorý po chybe dánskej obrany presnou strelou zápästím k hornej žŕdke poslal Česko do vedenia.
Český tlak pokračoval a po neprehľadnej situácii pred bránkou súpera sa im podarilo zvýšiť na 2:0, keď dánsky brankár nedokázal skrotiť puk po Fleckovom nahodení.
Tretí gól pridal kapitán Roman Červenka, ktorý pohotovo dorazil puk do odkrytej siete po dravom prieniku Galvasa a prihrávke Tomáška.
Dáni sa dočkali zníženia v presilovej hre, keď po tlaku a sérii odrazov v predbránkovom priestore skóroval Ogaard.
V dramatickom závere ukázal Lukáš Sedlák veľkú mieru nesebeckosti, keď v úniku na prázdnu bránku namiesto strely prihral Matejovi Blümlovi.
Ten už nemal problém spečatiť konečný výsledok na 4:1 a potvrdiť prvé tri body pre český tím do tabuľky šampionátu
VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026