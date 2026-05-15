    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    MS v hokeji 2026
    15.05.2026, Skupina B
    4 - 1
    2:0, 0:0, 2:1
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    Česko oslavuje gól proti Dánsku na MS v hokeji 2026.
    Česko oslavuje gól proti Dánsku na MS v hokeji 2026.
    Sportnet|15. máj 2026 o 23:03
    Video, zostrih a góly zo zápasu Česko - Dánsko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Česka zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Dánsko po výsledku 4:1.

    Skóre zápasu otvoril Dominik Kubalík, ktorý po chybe dánskej obrany presnou strelou zápästím k hornej žŕdke poslal Česko do vedenia.

    Český tlak pokračoval a po neprehľadnej situácii pred bránkou súpera sa im podarilo zvýšiť na 2:0, keď dánsky brankár nedokázal skrotiť puk po Fleckovom nahodení.

    Tretí gól pridal kapitán Roman Červenka, ktorý pohotovo dorazil puk do odkrytej siete po dravom prieniku Galvasa a prihrávke Tomáška.

    Daniel Vozenilek počas zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    Mads Sogaard, Lukas Sedlak, Jesper Jensen Aabo a Matyas Melovsky počas zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    Mads Sogaard a Lukas Sedlak počas zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026.

    Dáni sa dočkali zníženia v presilovej hre, keď po tlaku a sérii odrazov v predbránkovom priestore skóroval Ogaard.

    V dramatickom závere ukázal Lukáš Sedlák veľkú mieru nesebeckosti, keď v úniku na prázdnu bránku namiesto strely prihral Matejovi Blümlovi.

    Ten už nemal problém spečatiť konečný výsledok na 4:1 a potvrdiť prvé tri body pre český tím do tabuľky šampionátu

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    2
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:3
    3
    3
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

