Nevšedný nováčik dal v troch zápasoch vonku 15 gólov. Zaplatí však až dve pokuty

Bývalá prvoligová bašta FC Nitra je po rokoch klubového šafárenia a zákonitom páde aktuálne nevšedným nováčikom tretej najvyššej súťaže s druholigovou kvalitou.
Keď hrá prvé mužstvo tabuľky v polovici jesennej časti u tretieho, je to šláger kola.
Stretnutie siedmeho kola tretej ligy Západ FKM Nové Zámky – FC Nitra bolo zároveň susedským derby, ktoré síce lákalo pozornosť, lenže priamy zápas o najvyšší stupienok to nebol, pretože Nitrania, ako najväčší favorit na postup, prichádzali už s päťbodovým náskokom.
To preto, že tretie Nové Zámky utrpeli v predchádzajúcom šiestom kole prvú prehru v súťaži na pôde posledných Veľkých Ludiniec (1:3).
No a tie, len tri dni nato, vyradili v Slovenskom pohári lídra Niké ligy Dunajskú Stredu po senzačnom domácom víťazstve 3:2.
Pauknerove pevné nervy
Inak, práve s béčkom nikéligistu mal v spomínanom šiestom kole namále doterajší suverén súťaže z Nitry, ktorý inkasoval v domácom zápase Nitra – Dunajská Streda B od 18-ročného najlepšieho strelca súťaže Rolanda Fehéra už v 13. minúte, aby vyrovnal stopér Dominik Straňák nechytateľnou hlavičkou po centri Patrika Šurnovského v 61. minúte a až v štvrtej minúte nastaveného času rozhodol o víťazstve domáceho favorita (2:1) Matúš Paukner z pokutového kopu.
Skúsený zakončovateľ Paukner preukázal poriadne pevné nervy, keď si loptu postavil na biely bod v 94. minúte aj napriek tomu, že len dvadsať minút predtým trafil z prvej nariadenej penalty iba brvno Živanovičovej bránky.
Proti Slovanu zápletka
Štyri dni po tesnom víťazstve nad jedenástou rezervou Dunajskej Stredy sa Nitrania postavili v treťom kole Slovnaft Cupu Slovanu Bratislava, ktorý sa práve vrátil z európskej scény Ligy majstrov z parížskeho Parku princov a Nitrička v zápase pred 6800 divákmi viedla po televíznom góle Tomáša Hambáleka od 8. minúty 1:0.
Tigran Barseghyan síce pred prestávkou vyrovnal, ale ešte štyri minúty pred koncom to za stavu 1:1 vyzeralo v pravej futbalovej kulise pomaly už na penaltový rozstrel. Až vtedy dal Roman Čerepkai gól favorita, ktorý nakoniec upravil na konečných 1:3.
Zaplatia dve pokuty
Búrlivá kulisa pohárového zápasu Nitra – Slovan, ale aj treťoligový súboj Nitra – Dunajská Streda B boli témou aj na minulotýždňovom zasadnutí Disciplinárnej komisii SFZ, kde boli riešené previnenia fanúšikov.
Klub FC Nitra dostal dve pokuty po 500 eur. Prvá súvisí s domácim treťoligovým stretnutím proti B-tímu DAC Dunajská Streda a disciplinárna komisia potrestala nitriansky klub za hrubé nešportové správanie domácich priaznivcov, urážlivé a provokatívne verbálne prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti.
Druhá 500-eurová pokuta sa týka pohárového stretnutia proti Slovanu Bratislava. Nitra bola potrestaná za porušenie povinností organizátora zápasu v súvislosti s pyrotechnikou a zároveň za urážlivé pokrikovanie, vnesenie a použitie pyrotechniky domácimi fanúšikmi. Klub tak musí zaplatiť dokopy tisíc eur.
ŠK Slovan Bratislava má zaplatiť za pohárový zápas v Nitre 800 eur.
Zámky mohli iba prekvapiť
Nitra prichádzala uplynulú sobotu do Nových Zámkov s bilanciou 5 – 1 – 0 a skóre 17:4 ako veľký favorit, kým domáci mohli iba prekvapiť.
Zabudnúť však netreba, že v domácom tíme je aj niekoľko hráčov, ktorí v vlani v kádri krajského mesta vystávali, či ďalší s nitrianskou minulosťou, no a tí mohli mať o motiváciu navyše.
Aj Zámky sa v lete posilnili a majú svoju silu, dokonca, stále hrajú aj Slovnaft Cup, v ktorom vyradili v jeho treťom kole lídra druhej ligy Petržalku po výsledku v riadnom hracom čase 3:3 a následnom penaltovom rozstrele (4:2).
Úvodnými dvomi gólmi Novozámčanov sa proti druholigistovi zaskvela 20-ročná najväčšia letná posila Guinejčan Alseny Camara, ktorá však proti Nitre chýbala.
Vo štvrtom kole pohára pôjde FKM v stredu 14. októbra do piatoligového Svätého Jura, kde bude mať šancu na prienik do osemfinále.
FC vonku opäť vysoko
Z črtajúcej sa drámy nebolo nakoniec nič. Nitra ukázala aj v Nových Zámkoch ohromnú kvalitu a po víťazstvách vo Veľkých Ludinciach 0:5 a v Myjave 1:5 triumfovala štvorgólovým rozdielom aj na juhu Slovenska.
FKM Nové Zámky – FC Nitra 1:5 (0:2)
Góly: 90. Baláž - 30. a 43. Paukner, 49. Mondek, 55. Klec, 82. Balaj
Diváci: 868
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Novozámčania začali pred peknou návštevou proti favoritovi odvážne. Dobre hrajúci Sibanda vysunul Ibrahina, ale ten vo veľkom vápne neustál čistý súboj s vysokým Straňákom. Novica Sheun Emmanuela si zobral pod drobnohľad na pravej strane obrany Nitry skúsený Kadlec a v prvej štvrťhodinke bola intenzita ich súbojov ešte vyrovnaná.
Nitrania sa dostali za úvodných desať minút k štyrom rohovým kopom, no sústredení domáci ich bezpečne odvracali. V 15. minúte sa však po prvýkrát predviedla hviezdička lídra Alyiu Adam a Maťašovský musel predviesť prvý vážnejší zákrok. O chvíľu našiel Kadlec Pauknera, no odchovanec Nitry Maťašovský mu chytil prvú čistú šancu.
Gól na hlave mal vzápätí na opačnej strane z päťky v miernom záklone aj stopér Ešek, ktorému chýbal o chvíľu po rohu od Bajzovej žrde necelý meter.
Skóre inak dobrého treťoligového zápasu otvoril v 30. minúte aktívny Paukner, ktorý pridal aj gól do šatne na 2:0 po kombinačnej akcii až do kuchyne.
Definitíva od Adama
V úvode druhého dejstva zneisťoval obranu domácich najmä „lietajúci“ ľavý krídelník Adam, u ktorého začala aj výsledková definitíva. Loptu posunul pracovitému Pánskemu a štyri minúty po obrátke zakončil na zlomových 0:3 presný Mondek.
Jedovku s istotou hrajúceho stopéra Kopasa Maťašovský robinzonádou vyrazil, no keď pri rozohrávke pochybil aj gólman FKM, striedajúci Klec trafil z vlastnej polovice opustenú bránku.
Maťašovský potom chytil Pauknerovi aj dve tutovky zoči-vočí a na 0:5 zvýšil Balaj. Vysokú prehru domácich zmiernil striedajúci Baláž.
Süttő: Nitra bola lepšia
Vlani len o skóre štvrté Nové Zámky budú patriť k tomu lepšiemu v západniarskej tretej lige zaiste aj v tomto ročníku, no v domácom meraní s lídrom súťaže z Nitry ťahali Novozámčania predsa len za kratší koniec.
„Celkovo vyznel zápas jednoznačne pre súpera, ktorý bol vo všetkých herných činnostiach lepší,“ ani nepripustil poznámku o solídnom vstupe do zápasu hlavný tréner FKM Nové Zámky Marián Süttő. „Hostia boli rýchlejší, presnejší, lepšie kombinovali a výsledok 1:5 je skutkovým obrazom diania na ihrisku. Jednoducho, boli o triedu lepší.
Zápas sa nerozhoduje za prvých desať minút hry, v ktorých sme mali aj dobré náznaky. Tie sme však nevyužili práve kvôli nižšej kvalite,“ bol sebakritický kouč s nitrianskou minulosťou.
„A áno, mali sme aj dve brejkové situácie, ktoré ak by sme za stavu 0:0 zvládli lepšie, dostali by sme súpera možno aj pod menší tlak.“
Maťašovský v permanencii
Pochválil by tréner niekoho zo svojich zverencov, zisťujeme. „Svoj štandard odviedol najmä Sibanda, ktorého výkon bol na úrovni aj bežecky, no vyzdvihnúť musím tiež brankára Maťašovského, ktorý síce inkasoval päťkrát, pochytal však niekoľko ďalších veľkých šancí.“
Dodajme, že aj silná brankárska dvojica Maťašovský a Krátky začínala s futbalom pod Zoborom.
„Vyzdvihnúť chcem ešte striedajúceho, iba 17-ročného Balogha, ktorý, keď dostane šancu, ukazuje v stredovej zóne veľký potenciál a máva momenty, ktoré nám prinášajú osoh. Potrebuje sa však zdokonalovať.“
Vráti sa ešte Camara?
Proti lídrovi absentoval hrotový útočník Alseny Camara.
„Camara nám určite veľmi chýba. Kvôli vízam sa musel vrátiť do svojej vlasti, no pracujeme ešte na jeho návrate. Napríklad vo víťazných zápasoch v Komárne s béčkom, alebo v Slovenskom pohári proti Petržalke ukázal v útoku jednoznačne kvalitu."
Nové Zámky nemali vôbec zlý vstup do sezóny, prvá prehra prišla až v šiestom kole vo Veľkých Ludinciach a zvíťaziť dokázali aj vo vlani druholigovom Púchove 1:0.
„Proti Nitre sme nemohli myslieť na tri body, i keď jeden by potešil. Mňa však mrzia najmä dve domáce remízy 1:1 s Račou a s Dunajskou Lužnou.
Nitra je už odskočená, my sa teraz musíme hlavne oklepať z prehry a vrátiť sa k nášmu zabehnutému režimu,“ zakončil Süttő.
Štefanka nepodlieha emóciám
Po štvorgólovom víťazstve v tretích Nových Zámkoch musel byť hlavný tréner FC Nitra Andrej Štefanka spokojný.
„Výsledok zápasu ma teší o to viac, že sa nerodil úplne ľahko, pretože prvé štyri šance na otvorenie gólového účtu sme nepremenili a istá menšia nervozita sa na naše kopačky začínala vkrádať.
Úvodným gólom v 30. minúte sme sa však chytili a potom už bol zápas jasne v našej réžii.“
Komentovanie dominantného výkonu začal tréner obzretím sa za náročným uplynulým týždňom.
„Pred siedmimi dňami sme doma museli naháňať výsledok proti béčku Dunajskej Stredy, v strede týždňa sme hrali v Slovnaft Cupe proti najlepšiemu mužstvu na Slovensku a hráči ten zápas oddreli a odmakali na vysokej úrovni v rámci svojim možností i schopností, no a v Nových Zámkoch sme museli v rámci našej súťaže potvrdiť postavenie v tabuľke.
Ja som na chalanov nesmierne hrdý za to, akú prácu odvádzajú nielen v príprave, ale hlavne v zápasoch.
Reklamu tak robia sebe, no zároveň aj klubu tým najlepším spôsobom. Stále si však myslím, že niektorí svoj výkonnostný strop ešte nedosiahli. Keď sa tak stane, môžu byť ešte rozdielovejšími hráčmi.“
Štefanka je tréner, ktorý akoby nepodliehal emóciám. Ani tým pozitívnym, keď jeho práca slávi úspech a Nitra, ako nováčik, v tabuľke nezadržateľne uniká.
„Zatiaľ je za nami iba sedem odohraných kôl, my preto musíme zostať v prvom rade sústredení na svoju prácu, ktorej hlavným zmyslom je doručovať výsledky.“
Problém s motiváciou nebude
Menil nitriansky kouč niečo po stredajšom pohárovom a mimoriadne náročnom zápase proti bratislavskému Slovanu, ktorý sa hral navyše vo vybičovanej atmosfére, zisťoval Sportnet.
„Nemenil som nič, my máme nastavené isté hranice, ktoré nepodliezame. Je však pravdou, že proti Slovanu sme čelili kvalite, s akou sa v našej súťaži nestretávame, takže v stredu sme mali nastavený iný herný koncept.“
FC Nitra sa v tabuľke trhá, vo Veľkých Ludinciach triumfoval víťazstvom 5:0, na Myjave aj v Nových Zámkoch 5:1, nemôže nastať problém s motiváciou, znela otázka na prísneho trénera. „To určite nie. Toto mužstvo nemá s motiváciou absolútne žiadny problém a my sme doslova hladní po takýchto rozdielovým výsledkoch.“
K tomu bude mať asi čo povedať aj v sobotu dvojgólový Matúš Paukner, ktorý pred tromi rokmi dopomohol v jarnej časti práve Novým Zámkom 12 gólmi k okamžitému návratu do tretej ligy, a ktorý je s piatimi gólmi už na delenom druhom až štvrtom mieste tabuľky top strelcov. Inak, známy nitriansky bombardér vyhral súťaž strelcov napríklad aj vlani - s 33-gólovým náskokom - v drese piatoligového AC Nitra.
FC Nitra ako nevšedný nováčika vedie súťaž s náskokom piatich bodov pred druhou Belušou a siedmich pred tretím Púchovom.