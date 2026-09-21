Nie je tajomstvo, aký je náš plán, vraví Ceman. Košice dobyli Slovan pevnou defenzívou

Hokejistom Slovanu sa v domácich zápasoch proti Košiciam v uplynulom období veľmi nedarí.
V januári 2023 zdolali „oceliarov“ v Bratislave pod holým nebom 3:1, odvtedy sa s nimi doma stretli dvanásťkrát a triumfovali len raz. Túto štatistiku neupravili ani v nedeľnom šlágri, hoci mali viac z hry, čo potvrdili aj obaja tréneri.
Košičania v zápase prehrávali 0:1 po góle Róberta Vargu, ale Michal Liščinský a potom Mislav Rosandič naklonili misky váh na ich stranu.
Ryan Dmowski ešte vyrovnal do konca prvej tretiny na 2:2, ale v druhej tretine dal napriek prevahe Slovana gól iba hosťujúci Patrik Lamper a v tretej tretine sa oba tímy presadili raz.
„Belasým“ sa nepodarilo vyrovnať ani v presilovke, hoci v nej strelil Varga svoj druhý gól, ale Oleksij Dachnovský ešte predtým trafil opustenú bránku.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Košice
Tréner hostí Dan Ceman po zápase priznal, že jeho tím nebol herne lepší, ale vďaka taktike, ktorú jeho zverencom ušil, sa spolu tešia z víťazstva.
„Prišiel som na to, ako vyhrať. Myslím, že nie je žiadnym tajomstvom, aký je náš herný plán. Brániť, brániť, brániť. A proti týmto mimoriadne talentovaným a šikovným tímom, proti tým najlepším v našej lige, musíme hrať práve takto a snažiť sa využiť naše protiútoky a byť v útoku oportunistickí.
Tento rok sme sa v prípravnom kempe viac zamerali na prechod z obrany do útoku cez neutrálnu zónu, aby sme to mohli využiť. Nemáme veľa ofenzívnych zbraní, to je jasné, takže sa len snažíme z toho vytvoriť šance.
A práve to bol ten tretí gól – bol to naozaj rýchly prechod, ktorý otočil skóre na 2:1. Ale chcem povedať, že som videl maximálne nasadenie našich hráčov a v každom zápase hrajú tak, ako musíme. Chlapci to robia, veria tomu a robia to zápas za zápasom.“
VIDEO: Dan Ceman o zápase
Najväčší rozdiel medzi tímami bol v druhej tretine, Slovan mal dosť šancí na to, aby zlomil súpera.
„V zápase sme mali výrazne menej striel, ale zabránili sme súperovi v mnohých čistých šanciach. Nebol to práve pekný hokej, ale viete, snažili sme sa nájsť akýkoľvek spôsob, ako získať tri body. Máme z nich naozaj veľkú radosť,“ dodal Ceman. Poznamenal ešte, že v stretnutí nebol spokojný s hrou Košíc v presilovkách.
Hráči Slovana nemali po dueli dôvod na negatívne reakcie, hoci nezvíťazili.
Kapitán Tomáš Marcinko ich výkon zhodnotil: „Mrzí nás, že sme ľudí nepotešili výhrou. Ale myslím, že sme urobili všetko pre to, aby sme vyhrali. Chýbali tam veci, ktoré si musíme rozobrať.
Mali sme streleckú prevahu, ale čistých šancí možno trošku pomenej, ako by sa možno mohlo zdať podľa toho počtu striel. Ale my si prejdeme video a rozoberieme to. A verím, že v tom ďalšom zápase, čo je zároveň super, že hráme opäť proti Košiciam, že im to vrátime.“
Asistent domáceho trénera Michal Dostál jeho slová zdupľoval, súhlasil aj s tým, čo povedal Ceman: „Súhlasím s kolegom, vyhral defenzívnejší tím. My sme sa snažili nájsť na to recept, aj sme ho našli. Ale bol to smolný zápas, našim hráčom nie je čo vytknúť.
Jazdili sme, dávali sme do toho úsilie, verili sme až do konca. Škoda, že sme to nezvrátili a neprekonali sme ten defenzívny val. Pokúsime sa nájsť cestu k víťazstvu v stredu.“
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