Repre pauza volá. Na jeden zo zväzových iPhonov (tréneroviny)

No tak to prišlo ešte pred reprezentačnou prestávkou. Dunajská Streda naďalej ostáva v Slovnaft Cupe hlavným sponzorom. V tejto sezóne trvala ich cesta len do tretieho kola, keď vypadli vo Veľkých Ludinciach. Možno im o rok vylosujú Malé Ludince a tam to aspoň na penalty vyjde.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Repre pauzy sa už ako tréner Skalice nedočkal Roman Hudec. Po naozaj sľubnom štarte prišiel útlm a s klubom sa dohodli na tom, že v najlepšom treba prestať. Jeho miesto obsadil Stanislav Macek. Ten síce podľa jednej z piesní išiel do Malaciek, ale zistil, že tie nemajú štadión spĺňajúci parametre prvej ligy a otočil sa.
Liga si teraz na tri týždne oddýchne, čaká nás prvá Weissova repre pauza. Ligoví tréneri, ktorí sa jej dožili, si tak môžu vychýchnuť.
KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava 1:2
4 152 divákov
Takmer to bol suchý september pre Slovan. Majster, ak teda nepočítame pohárové výlety do mužstiev, ktoré v Nitre ešte majú kde hrávať futbal, počas tohto mesiaca ešte ani raz nevyhral. Posledná ligová výhra prišla ešte 22.8. v Košiciach. To sú tie chvíle, keď si človek hovorí, že by si pozrel tlačovku s Weissom. Aspoň jednu. Prvé dve otázky by stačili.
Do Komárna cestoval majster napraviť si chuť, v zostave aj s hrdinom, ktorý KFC v minulej sezóne v lige zachránil. Mustafičovi by mal fialový klub postaviť sochu, ale v Zlatých Moravciach.
Hlavou vo ViOn aréne bola v prvom polčase celá ofenzíva hostí. Krídla síce behali, ale Šporarovi boli nápomocní ako centre Hilaryho Gonga. Nezaostávali ani spoluhráči v obrane. Tá bez Bajriča vyzerá ako Fico pred návštevou Ukrajiny a dokázala to v nadstavenom čase. Nakopnutá lopta z polovice Komárna, lopta prepadla medzi stopérov a pred Takáčom si to ju našiel Jano Bernát. 1:0.
Bol to ale Slovinec, kto Slovanu v sobotu vybavil tri body. Dva góly mu VAR po ofsajde zobral, ale je až neuveriteľné, aký má on čuch na góly. Lopta v šestnástke by sa k nemu odrazila, aj keby v nej nestál. Ale on tam stál a vyrovnal. On je ako jehovista, ktorý sa vám zjaví pred dverami aj keď nemáte meno na zvončeku.
Komárno poslalo do hry Nándora Tamása, ktorý mu hneď vrátil vedenie, ale Martin Dohál s chalanmi z VARu ukázali, že brailovo písmo na novej lopte Niké ligy má svoje odôvodnenie.
Komárno sa nezložilo a uniklo aj tretiemu gólu po ofsajde. Hlavou sa presadil Mustafič.
Ak si domáce mužstvo v obrane zobrali príklad z Košíc, potom tú ofsajdovú líniu chápem. Nechápem bránenie Šporara pri priamom kope Marcelliho. Nino namiesto centra poslal kolmicu na Andraža a ten znovu dokázal, že takto trafiť to v lige nevie nikto.
Slovan bral tri body, ale do konca nadstaveného času musel brániť výsledok pri tom, keď Komárno do útoku vrhlo aj Pindrocha.
FK DAC Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 2:2
7 576 divákov
DAC ostáva stále v lige neporazený. Ako jediný v lige. A nezmenila to ani návšteva Trnavy, v zápase, v ktorom sa obe mužstvá snažili čo najviac priblížiť Slovanu. Zamerali sa na chyby v obrane.
Za Spartak nastúpil v nedeľu aj Azango, ale potvrdiť to bude vedieť iba jeho GPS záznam. Aj preto vyzerala pravá strana hostí oproti tej ľavej ako športový deň Jednoty dôchodcov Slovenska. Ale stále lepšie, ako spoluhráči v obrane.
Pri prvom góle z kopačky Trusu prešiel najlepší strelec ligy medzi obidvomi stopérmi a vedľa seba mal toľko miesta, že by ho mohli odprevadiť všetci úspešní absolventi bájnej miestnej akadémie. Strela skončila na žrdi a pri dorážke už bol sám.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Trnava
Spartak sa stále hľadal a vykúpila ho hlavička Nemaniča, ktorú Kudlička pripravil Trellovi na vyrovnávajúci gól. Tento moment jemne prerušil dominanciu domácich a najzaujímavejší moment sme videli po Ramadanovom góle tesne pred polčasom.
Loptu stratil Sabo, Ramadanovi nestihol zlomiť nohy šmýkajúci Koštrna a Ammar z to z dorážky poslal medzi Vantrubove nohy. To aktivovalo celú domácu lavičku, ktorá vedúci gól oslávila pred tou trnavskou. Na tribúnu sa porúčal Antonio Muňoz, ktorého hneď po polčase doplnil aj Martin Škrtel. Keby stopéri Trnavy bránili tak, ako Škrtel svojho trénera, Spartak je dnes v skupine Konferenčnej ligy.
V druhom polčase sa Spartak zamotával do svojej vlastnej rozohrávky, Azango bol stále nezvestný a DAC čakal na to, keby bude môcť zápas poslať na pozápasovú tlačovku. Zaujímavá bola hlavne súťaž o to, kto svojim centrom najlepšie trafí prvého stojaceho obrancu.
DAC zahodil asi tri gólové šance z jedného brejku a Trnava si počkala na chybu Csóku. Loptu potom Khorkheli načapoval Mehmetimu, ktorý pár minút predtým založil brejk DACu. 2:2.
Jeden by povedal, že po tom všetkom si už obrany budú dávať pozor. Nie, nie. V nadstavenom čase pretiahol center Carrion a Gruber namiesto toho, aby loptu nechal prletieť na odkop od brány, ju ešte zachránil pre Mehmetiho a pri Felipem stáli všetci svätí.
MŠK Žilina - AS Trenčín 2:1
2 187 divákov
Žilina posunula o level vyššie to, že doteraz vedela nahradiť akéhokoľvek futbalistu iným, ktorý hral, ale aj vyzeral rovnako. Tentokrát to dokázala na trénerskej lavičke. Namiesto Pavla Staňa prišiel Vladimír Veselý a jeho mužstvo osciluje stále okolo prvého miesta. Podobne ako AS Trenčín, ten si ale pri tom musí otočiť tabuľku hore nohami. A to sú miesta, kedy si obnovuje LinkedIn konto Ivan Galád.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Trenčín
Boli časy, keď si to tieto mužstvá rozdávali v gólových prestrelkách. Lenže Moniz to v Žiline zavrel a dozadu zaparkoval celú MHD flotilu mesta módy. Vpredu pobehoval len chudák Soares. A hosťom to vychádzalo, až sa preštrikoval v obrane Mišo Faško, stiahol na seba 5 obrancov a Bzdylovi to pripravil na bombu pod brvno.
A Faško mohol pripraviť poisťujúci gól v druhom polčase Hranicovi, ale Timo nie je Iľko. A tak prišlo prekvapenie na druhej strane. Soares konečne nebol na polovici súpera sám, našiel v druhej vlne Mikulaja a ten vyrovnávajúcim gólom zobudil spiaci lavičku hostí.
Ak by si Trenčín po tomto ofenzívnom výkone zobral zo Žiliny bod, bolo by to nefér. A tak Veselému zabrali dvaja striedajúci žolíci. Stredom obrany vysunul Florea Bilaloviča, ktorý trenčiansky autobus prekvapil ako ranný revízor.
FC Košice - MFK Ružomberok 2:0
3 029 divákov
Počet kariet v tomto zápase vyzerá ako bežné prestupové obdobie Trnavy pod Martinom Škrtelom, ale pre Košice dobrá správa. Rehabilitovali sa po facke v Trnave a konečne mali dobrý druhý polčas. V tom, aj vďaka vylúčenému Lavrinčikovi Ružomberok zdemolovali.
Košice si uctili Sparťana storočia, Antona Kvašňáka a nastúpili v dresoch v dizajne Sparty Praha. Okrem výkonov tak spájajú tieto kluby už aj farby. Hostia tak svoju oranžovú, ktorú človek tieto dni často vída na diaľniciach, vymenili za bielu.
V prvom polčase ešte stíhali hroziť a byť nepríjemní, skóre znovu mohol otvoriť Adam Tučný. Nadviazal naňho po hodine hry Kostl, ktorého na zadnej našiel Hladík. Všetko sa to pre hostí zlomilo v 66. minúte, keď Lavrinčík v súboji stúpil Kružliakovi na nohu. Do tretice všetko dobré a tu už Liptáci červenej karte neunikli.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Ružomberok
Ružomberok sa mohol cestou domov v autobuse tešiť aspoň z toho, že v oslabení gól z hry nedostal. Dostal však dva zo štandartky. Najprv Dimunov roh našiel Kahviča a pred koncom zápasu to celé uzavrel Aleksa Maraš. To už Liptáci za sebou znovu len ťahali nohy.
MFK Zemplín Michalovce - MFK Dukla Banská Bystrica 1:0
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Dukla celý týždeň žila tým, čo zažila v nadstavenom čase proti Skalici a myšlienkami v tomto zápase bola počas celých 90 minút v Michalovciach. Tam cestovala znovu bez Roba Polievku, ktorý veľmi dobre vie, že jeho spoluhráči sú na ihriskách súperov slabí ako Laco Kamenický v matematike a nemusí sa tam aspoň trápiť.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Banská Bystrica
Aj keď teda úvod zápasu Dukla nemala zlý, hneval hlavne Arevalo, ktorý vo svojej kariére strieda Michalovce za Bystricu podľa programu letných festivalov na Šírave.
Trápia sa Michalovce v koncovke. Cottrell by vedel rozprávať, čo v zápase zahodil pred Hroššom. Tono Šoltis ich naučil hrať kombinačne a aktívne v útoku, ale oni by pred každým zápasom potrebovali ešte 90 minútový predzápas, v ktorom zahodia prvých 15 šancí. Nakoniec ich musel spasiť po hodine hry Zubairu. Ten po rohu jednou nohou vypichol loptu ŠIkulovi a druhou to špicom poslal za Hrošša.
MFK Skalica - FK Železiarne Podbrezová 0:1
453 divákov
Letecké dni sa odohrali v Skalici, kde si aj podľa trénera hostí Markulíka, lopta výborne zalietala a nabudúce kameramanov nahradia drony. Pred návštevou kola to Skalici znovu na body nestačilo, ale spodná polovica našej tabuľky je momentálne v umelom spánku a klesnúť pod ôsme miesto chce naozaj snahu.
Je smutné, ak je návšteva nižšia ako minimálne odvody do Sociálnej poisťovne a to podľa všetkého v nedeľu započítali aj celú výpravu Markízy. Tréner Skalice síce s výkonom svojich veľmi spokojný nebol, ale občas sa jeho zverenci vyskytli pri šestnástke hostí.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Skalica - Podbrezová
Ale boli to práve tí, ktorí im po polhodine hry ukázali, ako nasmerovať loptu za tromi bodmi. Spoza šestnástky to vypálil Kováčik. Cez polčasovú prestávku zostali na tribúne iba ozajstní fajnšmekri, alebo majitelia vratných plastových pohárov.
Videli tak faul na Mrvaljeviča a Kováčikovu zahodenú šancu. A tí, ktorí vydržali, videli namiesto zlatého prasiatka takmer brejk Križana, ktorý v nadstavenom čase dobre prečítal vybehnutím Domanický.